Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND, ra mệnh lệnh ứng phó bão số 11 (tên quốc tế Matmo) trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua trận lũ lụt lịch sử, đối mặt với nguy cơ "bão chồng bão, lũ chồng lũ".

Công điện nhận định đây là tình huống "đặc biệt nguy hiểm", do bão đổ bộ vào thời điểm sức chống chịu của tự nhiên và con người đã tới giới hạn.

Trung tâm tỉnh Cao Bằng ngập lụt lịch sử do hoàn lưu bão số 10 gây ra. Ảnh: A.Cương

Theo dự báo, từ đêm 5 đến 7/10, bão số 11 sẽ gây một đợt mưa rất to, phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Tình hình trở nên nguy cấp khi nền đất đã bão hòa, sông suối vẫn ở mức cao và nhiều hồ chứa đã đầy nước sau đợt thiên tai trước.

Trước nguy cơ xảy ra "thảm họa kép" với sức tàn phá còn lớn hơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các địa phương kích hoạt cấp độ ứng phó thiên tai ở mức cao nhất, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

Công điện đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, nêu rõ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là.

Công điện xác định rõ việc ưu tiên hàng đầu khi ứng phó với thiên tai là sơ tán người dân một cách chủ động và quyết liệt, tuyệt đối không chờ đến khi mưa lũ xảy ra mới thực hiện.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu từng địa phương phải xác định rõ ngưỡng kích hoạt sơ tán (lượng mưa, mực nước) cho từng kịch bản cụ thể và phải kích hoạt ngay khi đạt ngưỡng, không được bị động.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tìm kiếm nạn nhân mất tích do ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: ĐH

Đặc biệt, công điện yêu cầu chính quyền cơ sở phải lập tức kiểm tra lại nơi ở tạm của các hộ dân đã bị mất nhà, sập đổ do bão số 10, kiên quyết không để người dân ở lại trong các căn nhà không đảm bảo an toàn. Các hộ dân này phải được ưu tiên đưa đến nơi sơ tán tập trung an toàn, kiên cố.

Song song với việc bảo vệ người dân, các biện pháp bảo vệ tài sản cũng được triển khai khẩn trương, huy động tối đa lực lượng giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Để đảm bảo an toàn, tỉnh chỉ đạo vận hành khoa học các hồ chứa và tuần tra đê điều trọng yếu 24/24 giờ. Đồng thời, lực lượng quân sự, công an cùng các đội y tế cơ động được điều động đến sẵn sàng tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt cao để ứng cứu kịp thời.

Công điện đặt ra nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trước 17h ngày 5/10, trước khi bão đổ bộ, trong đó có việc các xã, phường phải xác định và niêm yết công khai ngưỡng mưa để kích hoạt sơ tán dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (4/10), vị trí tâm bão số 11 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, tăng 1 cấp so với sáng nay.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ có thể mạnh lên đến cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, từ 19h tối mai (5/10) đến 19h ngày 6/10, mưa lớn tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, phía bắc Tuyên Quang và Lào Cai.