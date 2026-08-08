Ảnh minh họa: New Africa

Xu hướng sử dụng túi hút chân không để đóng gói quần áo, đồ đạc trước khi cho vào vali lan truyền khắp mạng xã hội, được giới thiệu là giải pháp tiết kiệm không gian tối ưu.

Bằng cách loại bỏ không khí bên trong túi bằng máy hút bụi hoặc bơm tay, quần áo và các vật dụng cồng kềnh có thể được nén nhỏ hơn, giúp sắp xếp vali gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, mẹo đóng gói lan truyền này vẫn còn nhiều nhược điểm.

Nếp nhăn là nhược điểm lớn của mẹo này. Việc bị nén chặt, không có luồng khí lưu thông khiến cho quần áo bị nhăn, nhàu nhĩ khi lấy ra.

Điều này có thể gây bất tiện với những người đi công tác, tham dự sự kiện hoặc cần chuẩn bị trang phục chỉn chu trong chuyến đi. Một số khách sạn có sẵn bàn là, nhưng không phải cơ sở lưu trú nào cũng cung cấp dịch vụ này, theo AOL.

Bên cạnh đó, túi hút chân không khi đóng đồ chỉ giúp tiết kiệm diện tích trong vali, chứ không giảm trọng lượng hành lý.

Khi có thêm khoảng trống trong vali khiến du khách mang theo nhiều đồ hơn, dẫn đến nguy cơ vượt giới hạn cân nặng cho phép của hãng hàng không.

Một bất tiện khác là mỗi lần cần lấy quần áo, du khách phải mở túi, lấy đồ rồi đóng gói lại từ đầu nếu muốn tiếp tục nén hành lý. Điều này có thể gây bất tiện trong chuyến đi, bởi nhiều khách sạn và nơi lưu trú không trang bị sẵn thiết bị hút chân không.

Ngoài những bất tiện trong quá trình sử dụng, túi hút chân không bằng nhựa làm gia tăng lượng rác thải nếu phải thay mới thường xuyên. Một số loại túi có thể bị rách, biến dạng hoặc giảm khả năng giữ kín sau nhiều lần sử dụng.

Dù vậy, loại túi này vẫn hữu ích trong một số trường hợp, nhất là khi cần mang theo những món đồ nhẹ nhưng chiếm nhiều diện tích như áo khoác mùa đông, áo phao hoặc trang phục giữ ấm.

Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào túi hút chân không, nhiều du khách lựa chọn các phương pháp khác như cuộn quần áo, sử dụng túi chia ngăn hoặc mang theo những trang phục có thể kết hợp linh hoạt.