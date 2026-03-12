Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (FTC) vừa ra quyết định xử phạt Mercedes-Benz Hàn Quốc 11,2 tỷ won (khoảng 197 tỷ đồng) vì cung cấp thông tin gây hiểu nhầm liên quan đến pin trên một số mẫu xe điện của hãng.

Theo cơ quan này, tháng 6/2023, Mercedes-Benz Hàn Quốc đã phát hành tài liệu nội bộ hướng dẫn bán hàng cho hệ thống đại lý với các thông tin chi tiết về dòng xe điện của hãng.

Tài liệu này tập trung quảng bá những ưu điểm của pin do CATL - nhà cung cấp pin xe điện lớn nhất thế giới sản xuất và bỏ qua thực tế rằng Mercedes-Benz cũng trang bị pin do Farasis Energy, một nhà cung cấp ít được biết đến của Trung Quốc sản xuất trên một số mẫu xe.

Theo FTC, cẩm nang bán hàng của nhà sản xuất ô tô chỉ quảng cáo về công nghệ hàng đầu và thị phần toàn cầu của CATL, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về pin Farasis.

Hệ quả là, các đại lý Mercedes-Benz tại Hàn Quốc không nắm được thông tin về một số mẫu xe được trang bị pin Farasis và đã tham gia vào các hoạt động quảng bá nhấn mạnh ưu điểm của pin CATL.

FTC gọi đây là hành vi "lừa dối khách hàng". Nghiêm trọng hơn, hành vi này liên quan lớn đến vấn đề an toàn công cộng.

Chiếc EQE đỗ trong bãi xe ngầm của khu chung cư tại Incheon bốc cháy vào tháng 8/2024.

Trước đó, cuộc điều tra của FTC Hàn Quốc bắt đầu sau khi một chiếc xe điện Mercedes-Benz EQE đỗ trong hầm gửi xe của khu chung cư tại Incheon bốc cháy vào tháng 8/2024. Chiếc xe được xác định sử dụng pin Farasis. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn, buộc nhiều cư dân phải sơ tán và làm hư hại hơn 100 ô tô đỗ gần đó.

Kết quả điều tra cho thấy, Mercedes-Benz Hàn Quốc đã bán khoảng 3.000 xe trang bị pin Farasis với doanh thu khoảng 281 tỷ won (khoảng 4,9 nghìn tỷ đồng) từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2024.

Dựa trên kết quả này, FTC đã ra quyết định xử phạt Mercedes-Benz Hàn Quốc ở mức cao nhất 4% doanh thu, tương đương 11,2 tỷ won do đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Những chiếc xe bị hư hỏng được nhìn thấy sau khi một chiếc sedan điện Mercedes-Benz EQE bốc cháy trong bãi đậu xe ngầm ở Incheon, ngày 2 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Yonhap

"Chúng tôi cũng sẽ tăng cường giám sát mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, đảm bảo rằng những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng phải được cung cấp chính xác", đại diện FTC cho biết.

Tuy nhiên, Mercedes-Benz Hàn Quốc đang kháng cáo hình phạt của FTC.

"Chúng tôi tôn trọng quyết định được đưa ra tại phiên họp toàn thể của FTC. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định này", một lãnh đạo của Mercedes-Benz Hàn Quốc cho biết.

Vị này tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết, bao gồm cả vụ kiện hành chính, để đảm bảo lập trường của chúng tôi được truyền đạt rõ ràng và xem xét kỹ lưỡng."

Trên thực tế, Mercedes-Benz Hàn Quốc nhận tài liệu đào tạo về các nhà cung cấp pin cho từng dòng xe điện từ tập đoàn mẹ tại Đức vào tháng 5/2021.

Do vậy, FTC cho rằng, cả Mercedes-Benz Hàn Quốc và tập đoàn mẹ tại Đức đã cố tình giấu thông tin về pin Farasis khỏi cẩm nang bán hàng tại Hàn Quốc.

Hiện, Ủy ban này cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công tố để tiếp tục điều tra.

Theo Koreatimes

