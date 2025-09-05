Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina chủ động dồn ép và nhanh chóng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 4, Cristian Romero đưa được bóng vào lưới nhưng bị trọng tài thổi việt vị.

Venezuela cũng nỗ lực đáp trả bằng vài tình huống phản công, song hàng thủ áo trắng - xanh thi đấu chắc chắn, không để thủ môn Emiliano Martínez phải làm việc quá nhiều.

Messi lập cú đúp vào lưới Venezuela - Ảnh: AFA

Phút 39, Messi mở tỷ số bằng pha lốp bóng tinh tế sau đường chuyền từ Julián Álvarez, đưa khán giả tại Buenos Aires vỡ òa.

Sang hiệp hai, HLV Lionel Scaloni tung Lautaro Martinez vào sân và sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả. Phút 76, Lautaro nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm gọn gàng sau pha kiến tạo từ Nicolás González.

Niềm vui khép lại trọn vẹn ở phút 80 khi Thiago Almada chọc khe thông minh để Messi băng xuống, tung cú sút chuẩn xác vào góc thấp, ấn định chiến thắng 3-0 ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Messi có trận đáng nhớ cùng Albiceleste - Ảnh: AFA

Kết quả này không chỉ giúp Argentina củng cố vị thế ứng viên số một tại vòng loại mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, khi Messi chia tay khán giả quê nhà bằng một màn trình diễn hoàn hảo, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Albiceleste.

Ghi bàn:

Argentina: Messi 39', 80', Lautaro Martinez 76'

Đội hình xuất phát:

Argentina: E Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Almada, Messi, Alvarez, Mastantuono

Venezuela: Romo, Aramburu, Navarro, Angel, Ferraresi, Savarino, Casseres, Makoun, Rincon, Rondon, Bello