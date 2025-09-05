Thái Lan đã giành quyền vào chung kết King’s Cup 2025 sau chiến thắng 3-0 trước Fiji, nhưng màn trình diễn vẫn để lại nhiều tiếc nuối bởi hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.
Casemiro cùng Harry Maguire nằm trong số những ngôi sao chuẩn bị rời MU hè năm tới do hết hạn hợp đồng.
Người hâm mộ MU bình luận đội nhà “sắp xuống hạng”, khi video Senne Lammens “tấu hài” như Andre Onana lan truyền trên mạng xã hội.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ mới nhất hôm nay.
Đầu tư mạnh hàng công, nhưng MU chọn thủ môn khiêm tốn Senne Lammens để cạnh tranh Onana vào thời điểm Old Trafford hỗn loạn.