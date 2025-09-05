G0BrE6jXsAAWU42.jpg
Tuyển Đức khởi đầu ấn tượng
G0B9RzgXYAA0jjr.jpg
Nhưng càng đá, Writz càng lâm vào bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Slovakia
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier svk ger (1).jpg
Phút 42, Hancko lên tham gia tấn công đá nối chính xác mở tỷ số cho Slovakia
G0B5IfHWcAAo7Tc.jpg
Bàn thua khiến cầu thủ Đức mất tinh thần
G0BsQpBakAAbFOe.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Slovakia
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier svk ger.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Strelec vẽ siêu phẩm nhân đôi cách biệt
G0Bx2m0W4AA9_6V.jpg
Đồng đội chúc mừng Strelec (số 15)
G0Bqvq8WoAAz9ky.jpg
Tuyển Đức rơi vào cảnh bấn loạn
G0B52P_XEAAFMJE.jpg
Ngoài đường biên, HLV Nagelsmann cũng bất lực
G0B6dkSXEAAxSzC.jpeg
Đức nhận thất bại cay đắng 0-2
G0B 74DXcAAJnOK.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Slovakia

Nguồn ảnh: Uefa, 433, OneFootball, BR Football

