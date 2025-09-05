Thái Lan đã giành quyền vào chung kết King’s Cup 2025 sau chiến thắng 3-0 trước Fiji, nhưng màn trình diễn vẫn để lại nhiều tiếc nuối bởi hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.
Casemiro cùng Harry Maguire nằm trong số những ngôi sao chuẩn bị rời MU hè năm tới do hết hạn hợp đồng.
Thất bại với MU nhưng vẫn là thủ lĩnh tuyển Hà Lan, Memphis Depay có cuộc sống tình trường ồn ào hơn sự nghiệp bóng đá.
Người hâm mộ Quỷ đỏ cầu xin CLB chấp nhận đề nghị hỏi mượn thủ môn Andre Onana từ một đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Lamine Yamal dính ồn ào tình ái mới – bị bạn gái bốc lửa hơn 7 tuổi, Nicki Nicole 'cắm sừng' vì tân binh Real Madrid, Franco Mastantuono.