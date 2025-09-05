G0Bhy9JXgAAoRtk.jpg
Đội hình ra sân tuyển Tây Ban Nha
Lamine Yamal tả xung hữu đột
Ngay phút thứ 5, Oyarzabal xâm nhập vòng cấm mở tỷ số cho đội khách
Tiền đạo Real Sociedad ăn mừng cùng Yamal
Đến phút 30, Cucurella nhân đôi cách biệt
Hậu vệ Chelsea ghi bàn từ cú đá góc hẹp bằng chân trái
Cuối hiệp một, Mikel Merino đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Tây Ban Nha
Sang hiệp hai, Tây Ban Nha vẫn duy trì thế trận lấn lướt
Dẫu vậy, Nico Williams và đồng đội không có thêm bàn thắng
Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng giòn giã 3-0

Nguồn ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol, 433

