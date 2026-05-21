Ở tuổi 34, Casemiro đã lấy lại phong độ đỉnh cao mùa giải này, góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành vé tham dự Champions League.

Dẫu tầm quan trọng với đội bóng được khôi phục, Casemiro vẫn quyết định ra đi để tìm kiếm thử thách mới bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Theo talkSPORT, cựu sao Real Madrid đang tiến gần đến việc chuyển đến thi đấu cho đội bóng bên kia Đại Tây Dương - Inter Miami.

CLB của chủ tịch David Beckham đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng sơ bộ với Casemiro về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Tuy nhiên, Inter Miami phải vượt qua những quy định tài chính khắt khe của giải nhà nghề Mỹ để hoàn tất thương vụ đình đám trên.

Nếu vụ chuyển nhượng được thông qua, Casemiro sẽ trở thành đồng đội của Messi, De Paul và Luis Suarez.

Trước đó, Al-Ittihad thuộc giải Saudi Pro League cũng quan tâm đến ngôi sao người Brazil, hy vọng đưa Casemiro về thế cho Fabinho.

Tuy nhiên, bản thân tiền vệ MU muốn chuyển đến Mỹ hơn, bởi anh xem đây là môi trường phù hợp gia đình cùng sự phát triển của con nhỏ.

Trong một diễn biễn khác, sau buổi lễ chia tay tại Old Trafford cuối tuần trước, nhiều khả năng Casemiro sẽ được nghỉ ngơi ở trận cuối mùa gặp Brighton, nhằm giữ chân cho World Cup 2026 sắp đến gần.