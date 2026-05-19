Giới truyền thông xứ sương mù xác nhận, MU đã đạt thỏa thuận với Carrick về bản hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Người đại diện Michael Carrick - ông Jo Tongue vừa có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington giữa tuần trước và cũng đến sân theo dõi trận cầu MU thắng Nottingham Forest 3-2.

MU cần giải quyết nốt khâu hợp đồng cho các trợ lý của Carrick - Ảnh: SunSport

Ban đầu, phía MU muốn xác nhận chuyện Carrick ký dài hạn vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, nhiều khả năng thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong tuần này.

Michael Carrick muốn giữ nguyên đội ngũ trợ lý mà ông đã tập hợp khi được trao ghế nóng hồi đầu năm. Hai người đầu tiên là Steve Holland và Jonathan Woodgate.

Holland vốn là một CĐV trung thành của MU từ nhỏ, từng sát cánh cùng Gareth Southgate tại hai kỳ World Cup cũng như Euro trong thành phần ban huấn luyện tuyển Anh.

Trợ lý Steve Holland cũng phò tá cho nhiều HLV tiếng tăm như Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto di Matteo, Guus Hiddink, Jose Mourinho và Antonio Conte ở Chelsea.

Michael Carrick muốn giữ cả cựu trung vệ Jonny Evans và HLV đội U21 mới được đôn lên đội một MU là Travis Binnion.

HLV thủ môn Craig Mawson từng gắn bó với MU được 6 năm rưỡi và từng là trợ lý cho Richard Hartis, Jelle ten Rouwellar và Jorge Vital, trước khi Vital rời đi cùng Ruben Amorim.

Cả Evans, Binnion và Mawson dự kiến ​​sẽ nhận được bản hợp đồng mới có giá trị cao hơn nhằm phản ánh vị thế trong ban huấn luyện dưới thời Michael Carrick.