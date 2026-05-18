Ban huấn luyện Quỷ đỏ quyết định để Sesko nghỉ những trận còn lại nhằm giúp anh hồi phục chấn thương ống chân, gặp phải trong chiến thắng Liverpool hồi đầu tháng 5.

Sesko đã phải dưỡng thương một thời gian và tái phát nặng hơn do bị trung vệ Konate xô ngã vào biển quảng cáo ở sân Old Trafford.

Sesko sẽ không thể chơi trận cuối cùng mùa giải do chấn thương - Ảnh: SunSport

Chân sút người Slovenia không tập luyện kể từ sau vụ va chạm và anh vắng mặt hai trận gần nhất của MU, hòa Sunderland và thắng Nottingham Forest.

Sesko sẽ không phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia hè này, bởi Slovenia không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026.

Tiền đạo trị giá 74 triệu bảng có thể tái xuất ở trận giao hữu tiền mùa giải mới, MU gặp Wrexham tại Helsinki vào ngày 18/7.

Về chuyến làm khách trên sân Brighton ở lượt đấu cuối, do đã chắc chắn vị trí thứ ba nên HLV Michael Carrick có thể xoay tua, tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Cơ hội sẽ được dành cho những nhân tố tiềm năng từ đội U21 như Shea Lacey, Jack Fletcher và Tyler Fletcher. Tiền đạo trẻ Chido Obi cũng có thể được triệu tập.