ESPN cho hay, Cunha đã chơi trận cuối cùng ở mùa giải này cho MU, dù thực tế đội vẫn còn 3 trận đấu nữa tại Ngoại hạng Anh.

Chính xác thì lãnh đạo CLB đã ‘đặc cách’ cho ngôi sao 26 tuổi nghỉ ngơi trong 3 trận còn lại, sau khi ‘có lời’ từ LĐBĐ Brazil.

LĐBĐ Brazil đã thương thảo với MU để Cunha nghỉ 3 trận còn lại của mùa giải, trong bối cảnh đội bóng vũ khúc Samba gặp tổn thất nhân sự.

Cunha sau khi vắng mặt trong trận MU 2-1 Brentford do bị đau, đã trở lại đội hình chính của Carrick và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-2 của đội nhà trước Liverpool cuối tuần qua.

Dù vậy, các quan chức LĐBĐ Brazil không cảm thấy yên tâm, vẫn lo ngại về chấn thương cơ gập hông Cunha gặp phải gần đây. Với World Cup 2026 đang đến gần, nhưng vũ khúc samba đã mất đi một hỏa lực là Rodrygo (Real Madrid), HLV Ancelotti không muốn mạo hiểm với các cầu thủ chủ lực khác của đội.

Phía LĐBĐ Brazil đã trao đổi với MU nhờ hỗ trợ và lãnh đạo đội bóng Ngoại hạng Anh đã đồng ý cho Cunha kết thúc mùa giải sớm, khi thấy rằng họ đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất ở chiến dịch này: giành vé tham dự Champions League 2026/27.

Theo lịch thi đấu, 3 trận còn lại của MU gồm: gặp Sunderland (sân khách), Nottingham Forest (sân nhà) và Brighton (sân khách, 24/5).

Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C, trận mở màn gặp Marocco, tiếp theo là Haiti và Scotland.

Với việc được MU tạo điều kiện, Cunha ngoài đảm bảo 'lành lặn', sẽ có thể trạng tốt cùng tuyển Brazil chuẩn bị cho tham vọng tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, khởi tranh từ 11/6 đến 19/7.