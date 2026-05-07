MU chiêu mộ Murillo
Sau khi giành quyền trở lại Champions League, MU đang triển khai kế hoạch chiêu mộ ít nhất một trung vệ đẳng cấp thế giới.
Murillo, trụ cột của Nottingham Forest – người đang cạnh tranh vị trí trong đội hình Brazil dự World Cup 2026 – là gương mặt được bộ phận bóng đá Old Trafford chú ý.
Trong dự án hướng đến tương lai dài hạn, MU không còn tin tưởng vào Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez.
Màn trình diễn của Murillo ở Ngoại hạng Anh được MU đánh giá cao. Cầu thủ 23 tuổi này luôn thi đấu quyết liệt và thông minh, có khả năng phát triển bóng từ tuyến sau.
Hợp đồng của Murillo, người cũng là mục tiêu của Barcelona, có thời hạn đến 2029. MU sẽ phải bỏ ra con số không hề thấp để có thể hoàn tất thương vụ chuyển nhượng.
Arsenal bất ngờ nhắm Rashford
Barca không có ý định thực hiện điều khoản mua đứt Marcus Rashford khi kết thúc mùa giải, và Arsenal bất ngờ thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ người Anh.
Mùa hè chuyển nhượng năm nay, Arsenal dự kiến thay đổi một số nhân sự hàng công. Gabriel Jesus hiện đang được Milan và một số CLB liên hệ.
Vì thế, Mikel Arteta nhắm đến Rashford để bổ sung chiều sâu đội hình. Cầu thủ thuộc sở hữu của MU có thể thi đấu nhiều vai trò khác nhau.
Rashford ghi 13 bàn và có 12 pha kiến tạo trên mọi mặt trận mùa này. Quỹ lương hạn chế khiến Barca khó có thể mua anh.
Arsenal có tham vọng chinh phục Premier League lẫn Champions League mùa giải tới, nên Mikel Arteta chủ động thúc đẩy kế hoạch đưa Rashford về London.
Chelsea hỏi mua Igor Thiago
Sau những biến động về quản lý, Chelsea hiện đang đứng thứ 9 Premier League, hết cơ hội giành vé dự Champions League. Trận chung kết FA Cup gặp Man City (16/5) là hy vọng duy nhất còn lại.
Giờ đây, các quan chức Chelsea đang tiến hành những thay đổi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Sẽ có những kẻ ra đi, và hứa hẹn một loạt hợp đồng mới. Igor Thiago nằm trong số các cầu thủ mà “The Blues” quan tâm.
Igor Thiago có mùa giải xuất sắc cùng Brentford. Anh ghi 22 bàn Ngoại hạng Anh, kỷ lục của CLB, và cạnh tranh Vua phá lưới với Erling Haaland.
Báo chí Anh đưa tin, Chelsea sẵn sàng chi đậm cho Igor Thiago. Phía Brentford yêu cầu con số lên đến 80 triệu bảng cho tiền đạo 24 tuổi người Brazil.
Tin vắn
- Sau khi thua Arsenal, Atletico Madrid muốn mua chính tài năng trẻ của đối thủ này là Myles Lewis-Skelly.
- Barcelona vừa gửi đề nghị đầu tiên cho Pedro Porro của Tottenham, với mức giá khoảng 30 triệu euro.
- Theo báo Tây Ban Nha, Barca đang có ý định chiêu mộ trung vệ Wesley Fofana của Chelsea.
- HLV Luciano Spalletti muốn kéo Stanislav Lobotka từ Napoli về Juventus trong mùa hè này, để tái thiết “Bà đầm già”.
- Dortmund đàm phán với Red Bull Salzburg về Joane Gadou. Trung vệ 19 tuổi được đào tạo ở học viện PSG, thi đấu cho nhiều cấp độ trẻ Pháp.
- PSG được cho là muốn lấy Marc Pubill của Atletico Madrid để giảm tải cho Hakimi.
- Aston Villa vừa nhận câu trả lời từ Barca về Ferran Torres, với giá chuyển nhượng 65 triệu euro.
- Nathan Ake nhận được sự quan tâm từ 3 CLB Serie A, gồm AC Milan, Juventus và AS Roma.
- Theo chuyên gia Fabrizio Romano, AC Milan muốn mua Ismael Kone của Sassuolo để kế thừa Luka Modric.
Hậu vệ Jakub Kiwior sẽ gia nhập Porto theo bản hợp đồng chính thức, sau khi kết thúc thời gian cho mượn từ Arsenal.
MU được loan tin chi một khoản ngân sách khủng để mang về 3 tiền vệ mới tăng cường đội hình, ở chuyển nhượng hè này.
