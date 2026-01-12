Michael Carrick từng kế nhiệm Solskjaer trong 3 trận đấu tại Old Trafford hồi cuối năm 2021, rồi chuyển sang dẫn dắt Middlesbrough ở Championship gần ba mùa giải.

Trước khi CLB thảo luận với Carrick hôm 8/1, Solskjaer nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất theo dự đoán từ các nhà cái.

Michael Carrick nhiều khả năng sẽ trở thành HLV tạm quyền của MU - Ảnh: Irish Sun

Tuy nhiên, nhiều nguồn đáng tin cậy cho hay, hiện Carrick đang nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ, trong bối cảnh Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada cân nhắc lựa chọn.

Về phần Ole Gunnar Solskjaer, ông đã "tự cô lập" trong tuần qua, dù trước đó xuất hiện khá nhiều khi trở về sinh sống tại vùng Tây Bắc nước Anh.

Chiến lược gia người Na Uy từng dẫn dắt MU trong gần 3 năm, khi ban đầu chỉ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.

Dưới thời Solskjaer, MU kết thúc mùa giải ở các vị trí thứ ba và Á quân Ngoại hạng Anh, dù các trận đấu diễn ra trong bầu không khí ảm đạm ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Ole cũng đưa Quỷ đỏ vào chung kết Europa League năm 2021. Tiếc rằng, họ nhận thất bại cay đắng trước Villarreal trên chấm luân lưu.

Trong thời gian Solskjaer cầm MU, ông giao phó công việc huấn luyện hàng ngày trên sân tập cho hai trợ lý Michael Carrick và Kieran McKenna.

Sau khi Solskjaer bị sa thải, Michael Carrick dẫn dắt MU đánh bại Villarreal và Arsenal, cũng như hòa trên sân Chelsea, rồi kết thúc 15 năm rưỡi gắn bó với CLB để tìm con đường riêng cho sự nghiệp huấn luyện.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, trong vòng 24 giờ tới, lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ chính thức bổ nhiệm HLV tạm quyền, nhiều khả năng đó là Michael Carrick.