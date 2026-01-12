Ác mộng tiếp diễn

Lại một lần nữa. MU tiếp tục thiết lập những cột mốc đáng quên. Chủ nhật vừa qua, “Quỷ đỏ” lần thứ 3 bị loại ngay từ vòng ba FA Cup trong vòng 42 năm trở lại đây.

Đây là vòng đấu đầu tiên của các đội Premier League tại giải đấu lâu đời nhất bóng đá Anh, và với CLB thành Manchester, đó cũng là điểm dừng cuối cùng.

Welbeck ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB cũ. Ảnh: BHAFC

Trên sân nhà Old Trafford, “Quỷ đỏ” nhận thất bại 1-2 trước Brighton. Điều đáng nói là trận thua này đến trong bối cảnh Ruben Amorim đã không còn tại vị.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không mang lại bất kỳ dấu hiệu khởi sắc nào cho đội bóng từng được xem là biểu tượng của bóng đá Anh.

Sau khi Amorim bị sa thải cách đây một tuần, Darren Fletcher được giao nhiệm vụ tạm quyền trong bối cảnh MU cần một cú hích về tinh thần.

Thay vì một diện mạo mới, người hâm mộ lại chứng kiến một tập thể rệu rã, thiếu ý tưởng, thiếu bản lĩnh và gần như không có phản ứng trước những thời khắc quyết định của trận đấu.

“Quỷ đỏ” bước vào FA Cup sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp tại Premier League, với hy vọng giải đấu lâu đời này có thể trở thành lối thoát cho một mùa giải đầy bất ổn.

Đối thủ của họ, Brighton, là một đội bóng cùng hạng đấu nhưng có tổ chức tốt, kỷ luật và biết rõ mình cần làm gì tại Nhà hát của những giấc mơ. Thực tế trên sân cho thấy sự khác biệt không nằm ở đẳng cấp cầu thủ, mà ở cách vận hành tập thể cùng tâm lý thi đấu.

Brighton không cần kiểm soát bóng vượt trội hay tạo ra sức ép dồn dập (41% tỷ lệ cầm bóng; 4 cú sút trúng đích so với 8 của chủ nhà). Họ kiên nhẫn chờ đợi những khoảng trống mà MU tự tạo ra.

Điều đó đến ngay ở phút 12. Brajan Gruda trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự chủ nhà bằng bàn mở tỷ số, khiến Old Trafford nhanh chóng rơi vào bầu không khí nặng nề.

Hơn cả một bàn thua, khoảnh khắc này là dấu hiệu cho thấy sự mong manh về tâm lý của Quỷ đỏ.

Mùa giải trắng tay

Sau giờ nghỉ, kịch bản không thay đổi. MU vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng vô hại, trong khi Brighton tiếp tục tỏ ra sắc bén ở những thời điểm then chốt.

Danny Welbeck, người cũ của Old Trafford, là kẻ giáng đòn quyết định với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và phơi bày nhiều vấn đề nơi hàng thủ áo đỏ.

Phải đến phút 85, từ một tình huống cố định, MU mới thắp lại hy vọng. Bruno Fernandes treo bóng từ quả phạt góc và Benjamin Sesko đánh đầu rút ngắn tỷ số.

MU thêm một mùa giải trắng tay. Ảnh: PA

Bàn thắng thứ 3 trong 2 trận liên tiếp của Sesko, tính trên mọi mặt trận, giúp Old Trafford bừng tỉnh trong vài phút ngắn ngủi, nhưng đó chỉ là tia sáng le lói trong một màn trình diễn u ám.

MU không đủ bản lĩnh, cũng không đủ tổ chức để tạo ra bàn gỡ hòa, qua đó chấp nhận bị loại.

Thất bại này mang ý nghĩa nặng nề hơn một trận thua thông thường. Hy vọng cạnh tranh danh hiệu của “Quỷ đỏ” chính thức khép lại ngay từ tháng Giêng.

Trước đó, MU từng bị loại ngay từ vòng hai League Cup bởi Grimsby, đội bóng thuộc hạng Tư nước Anh.

Ngoại hạng Anh là đấu trường duy nhất còn lại, nhưng việc kém Arsenal tới 17 điểm khiến giấc mơ vô địch trở nên xa vời.

Quan trọng hơn cả, vấn đề của MU rõ ràng không chỉ nằm ở vai trò HLV. Amorim ra đi, nhưng sự rối loạn, thiếu định hướng và khủng hoảng bản sắc vẫn còn nguyên.

Chừng nào những căn bệnh cốt lõi ấy chưa được giải quyết, cơn ác mộng tại Old Trafford sẽ còn tiếp diễn. Có nghĩa là suất tham dự Champions League mùa sau cũng rất mong manh.