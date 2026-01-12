Điều gì xảy ra với MU trong ít giờ qua? Họ để thua 1-2 Brighton, ‘văng’ khỏi FA Cup ngay tại vòng 3, trong trận đấu mà Darren Fletcher tạm quyền.

Tuy nhiên, có lẽ việc ‘Quỷ đỏ’ thua giờ đã thành chuyện… rất bình thường, nên điều này không là gì so với động thái lạ của đội trưởng Bruno Fermandes trên mạng xã hội X (twitter).

Tài khoản Bruno Fernandes gây náo loạn vài giờ sau khi MU bị loại khỏi FA Cup. Ảnh: Ole

Cụ thể, chỉ vài giờ sau khi MU bị loại khỏi FA Cup, tài khoản của Bruno Fernandes đăng tải các thông tin như: “Lúc này MU đang trong tình trạng tồi tệ”, nhắc đến tiền ảo rồi thêm vào: “Đây là lý do vì sao tôi cần được trả lương cao hơn”, hay một bài đăng khác kêu gọi: “Hãy loại bỏ INEOS”,…

Một trong những bài đăng cuối cùng của tài khoản này là đưa hình ảnh của trận thua 0-7 của MU trước Liverpool năm 2023.

Rõ ràng, người ta nhận thấy có điều gì đó bất bình thường ở đây với tài khoản có 4,5 triệu người theo dõi của Bruno Fernandes.

Phát hiện tình hình hỗn loạn, MU nhanh chóng tìm hiểu và làm rõ sự thật: tài khoản của đội trưởng Bruno Fernandes đã bị hack.

“Tài khoản của Bruno Fernandes đã bị hack. Người hâm mộ không nên tương tác vào bất kỳ bài viết hay tin nhắn riêng tư nào với tài khoản này”.

Liên quan tình hình hiện tại MU, theo Football365, các sếp bự CLB nghiêng về chọn Michael Carrick tạm quyền đến cuối mùa, sau các cuộc thảo luận với cựu thuyền trưởng Solskjaer.

Trong khi đó, Bruno Fernandes được cho sẽ rời Old Trafford hè này, bởi đã ‘quá chán’ MU. Theo báo chí Anh, phòng thay đồ Old Trafford dù không muốn thấy tiền vệ người Bồ ra đi, nhưng họ có thể hiểu nếu anh làm vậy.