Siêu cúp Tây Ban Nha, nhờ sự tác động của đồng tiền nên mấy năm gần đây được mang đến Saudi Arabia – LĐBĐ Tây Ban Nha ký hợp đồng đến 2030.

Việc phải di chuyển đến một quốc gia khác chơi giải đấu vốn là thứ yếu, tuy có mất thời gian nhưng đổi lại, những Barca, Real Madrid dễ dàng kiếm được những khoản tiền lớn.

Raphinha, Lewandowski và Lamine Yamal ăn mừng danh hiệu cùng nhau. Ảnh: FCB

Cụ thể, như tại Siêu cúp Tây Ban Nha năm nay, với thắng lợi 3-2 trước Real Madrid, Barca nhận thưởng tổng cộng 8 triệu euro, trong đó bao gồm 6 triệu euro phí tham dự và 2 triệu euro thắng chung kết.

Với Real Madrid, tuy hụt cúp nhưng cũng kiếm được 7,4 triệu euro (6 triệu euro phí tham dự + 1,4 triệu thắng Atletico).

Hai đội còn lại góp mặt ở Siêu cúp Tây Ban Nha là Atletico và Bilbao lần lượt nhận 2,85 triệu euro và 1,7 triệu euro, trong đó khoản tiền đá bán kết là 850.000 euro.

Theo Mundo, mặc dù LĐBĐ Tây Ban Nha ký hợp đồng với Saudi Arabia, tổ chức Siêu cúp ở quốc gia này đến 2030, nhưng năm sau sẽ chuyển đến một địa điểm (có thể là Qatar) với tiền thưởng dự kiến còn lớn hơn.

Barca kiếm 8 triệu euro sau 2 trận đấu chơi trên đất Saudi Arabia. Ảnh: FCB

Nguyên nhân là bởi do thời điểm ấy tại Saudi Arabia diễn ra VCK Asian Cup 2027.

Ngoài việc đội vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha nhận khoản thưởng lớn thì các mùa gần đây chỉ ra đội nào chiến thắng danh hiệu này thường ẵm luôn La Liga vào cuối mùa giải.

Ở chiến dịch 2023/24 là Real Madrid, mùa trước là Barca. Với tình hình hiện tại, rõ ràng thầy trò Hansi Flick đang chiếm ưu thế - hơn Real Madrid 4 điểm sau lượt đi La Liga.