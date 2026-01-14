Tiền vệ huyền thoại của sân Old Trafford vừa chính thức lên thay HLV tạm quyền Darren Fletcher, sau khi Amorim bị sa thải hôm 5/1.

Ruben Amorim phải đối mặt sự giám sát gắt gao từ ban Giám đốc vì luôn trung thành sơ đồ 3-4-2-1. Quan điểm gây tranh cãi đến mức Giám đốc bóng đá Jason Wilcox phản bác trực tiếp trong cuộc họp cuối cùng đầy căng thẳng giữa hai người.

Michael Carrick sẽ dẫn dắt MU 17 trận còn lại ở Ngoại hạng Anh mùa này - Ảnh: MUFC

Nhưng Carrick khẳng định, khả năng thích ứng là chìa khóa cho kế hoạch 17 trận của ông, nhằm giúp MU giành được tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới.

HLV 44 tuổi chia sẻ trên MUTV: "Chẳng cần phải nói, chúng tôi muốn thắng các trận đấu. Tất nhiên, có nhiều cách khác nhau để làm điều đó. Nhiều kịch bản và tình huống khác trong trận đấu.

Có thể bạn phải chơi theo những cách nhất định. Nhưng với tôi, tôi thích làm việc với cầu thủ để giúp họ tiến bộ hơn về mặt cá nhân. Tôi sẽ luôn ở đó để hỗ trợ họ.

Tôi cũng là một phần của tập thể đội. Chúng ta cùng chung mục đích. Điều quan trọng là tất cả cần quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi biết mọi chuyện phụ thuộc vào kết quả. Hy vọng chúng ta có thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn, tích cực, thể hiện hết mình và mang đến sự phấn khích. Tôi muốn được hồi hộp theo dõi trận đấu.

Tôi muốn tận hưởng việc xem các chàng trai thi đấu. Và tất nhiên, kết quả tốt sẽ đến cùng với điều đó."

Michael Carrick dự kiến sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 khi ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford, nơi ông từng giành chiến thắng 2/3 trận trên cương vị HLV tạm quyền hồi năm 2021.

Tuy nhiên, Carrick cũng ám chỉ, đội hình hoàn toàn có thể thay đổi tùy vào từng trận đấu và những cầu thủ ông có sẵn trong tay.

Đội hình dự kiến MU dưới thời Carrick - Ảnh: SunSport

"Tôi biết cần những gì để thành công ở đây. Trọng tâm bây giờ là giúp các cầu thủ đạt được những tiêu chuẩn mà chúng tôi kỳ vọng ở CLB tuyệt vời này.

Tôi từng làm việc với một số thành viên và vẫn luôn theo dói sát sao MU những năm gần đây. Bản thân luôn tin tưởng vào tài năng, sự tận tâm và khả năng thành công của họ.

Mùa giải này còn nhiều điều để phấn đấu. Chúng tôi sẵn sàng đoàn kết mọi người lại và mang đến cho fan hâm mộ những màn trình diễn xứng đáng với sự ủng hộ trung thành."