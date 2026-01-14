Michael Carrick sẽ thay thế người đồng đội cũ và cũng là cựu tiền vệ Darren Fletcher trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

Fletcher vừa đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền dẫn dắt MU trong các trận đấu với Burnley và Brighton, sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Michael Carrick sẽ dẫn dắt MU đến hết mùa 2025/26 - Ảnh: SunSport

Carrick từng 5 lần vô địch Ngoại hạng Anh thời làm cầu thủ. Ông cũng cầm đội MU 3 trận hồi cuối năm 2021 khi Solskjaer "bay ghế", trước lúc Ralf Rangnick lên nắm quyền.

Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, Michael Carrick đã vượt mặt Solskjaer để giành lấy ghế nóng tại Old Trafford.

Sau thời gian ngắn huấn luyện MU, Carrick tiếp tục có 3 năm dẫn dắt Middlesbrough ở giải hạng nhất Anh. Tuy nhiên, đến cuối mùa trước ông bị sa thải.

Cựu trợ lý HLV tuyển Anh - Steve Holland sẽ là trợ lý số 2 giúp đỡ Carick. Bên cạnh đó, Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Craig Mawson, HLV đội U23 MU - Travis Binnion cũng trong thành phần ban huấn luyện.

Chia sẻ về công việc mới, Carrick nói: "Được gánh vác trách nhiệm dẫn dắt MU là vinh dự lớn với cá nhân tôi.

Tôi biết cần những gì để thành công ở đây. Trọng tâm bây giờ là giúp các cầu thủ đạt được những tiêu chuẩn mà chúng tôi kỳ vọng ở CLB tuyệt vời này.

Carrick chụp hình tại trung tâm huấn luyện Carrington - Ảnh: MUFC

Tôi từng làm việc với một số thành viên và vẫn luôn theo dói sát sao MU những năm gần đây. Bản thân luôn tin tưởng vào tài năng, sự tận tâm và khả năng thành công của họ.

Mùa giải này còn nhiều điều để phấn đấu. Chúng tôi sẵn sàng đoàn kết mọi người lại và mang đến cho fan hâm mộ những màn trình diễn xứng đáng với sự ủng hộ trung thành."

Trận đấu đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị mới là derby Manchester trên sân Old Trafford diễn ra vào thứ Bảy này (17/1).