Tiền đạo 28 tuổi đang được cho mượn tại Nou Camp mùa này, kèm điều khoản mua đứt với giá 26 triệu bảng Anh.

HLV Hansi Flick rất ấn tượng với Marcus Rashford, đã đóng góp 7 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 26 trận cho đội bóng xứ Catalan.

Rashford vừa cùng Barca vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh: FCB

Tờ The Athletic cho hay, lãnh đạo Barcelona thấy lợi ích mà Rashford mang lại nên muốn anh ở lại CLB dài hạn, sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Rashford bày tỏ nguyện vọng: "Dĩ nhiên tôi muốn được ở lại Barca.

Đó là mục tiêu cuối cùng, nhưng không phải là lý do tại sao tôi tập luyện chăm chỉ và cống hiến hết mình.

Quan trọng vẫn là giành chiến thắng. Barca là một đội bóng tuyệt vời, được xây dựng để chinh phục các danh hiệu."

Marcus Rashford vừa có chiến quả đầu tiên khi đăng quang siêu cúp Tây Ban Nha. Barcelona đánh bại kình địch Real Madrid 3-2 trong trận chung kết rạng sáng nay.

Tiền đạo người Anh hy vọng đó là khởi đầu cho một mùa giải đáng nhớ cùng Barca, bởi CLB còn đang cạnh tranh chức vô địch La Liga, Copa Del Rey và Champions League.

Nếu "gã khổng lồ" xứ Catalan quyết định mua đứt Rashford, đó là tin vui với lãnh đạo MU, bởi họ rất muốn thanh lý anh nhằm cắt giảm quỹ lương.