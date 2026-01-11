Bị dẫn trước nhưng U23 Thái Lan vẫn có được điểm số đầu tiên tại VCK U23 châu Á, khi Chinngoen gỡ hòa 1-1 trước U23 Iraq lúc cuối trận.
Nguồn ảnh: BR Football, AFC, 433
Ngay trong trận đầu dẫn dắt Chelsea, HLV Liam Rosenior tạo dấu ấn đậm nét khi giúp “The Blues” chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng.
Thua Aston Villa ngay tại sân nhà và sớm rời FA Cup, Tottenham cho thấy một mùa giải rối ren, nơi khủng hoảng đang lan rộng.
Trực tiếp bóng đá MU vs Brighton, vòng 3 FA Cup trên sân Old Trafford, diễn ra lúc 23h30 ngày 11/1 (giờ Việt Nam).
HLV Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam chuẩn bị kỹ, sẵn sàng bước vào thử thách gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia, lượt cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.