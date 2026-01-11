G ZCog_WAAARzla.jpg
Arsenal ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
G Y3XGIXEAA5Obz.jpg
Ngay phút thứ 3, Bishop đá bồi tung lưới Kepa, mở tỷ số cho Portsmouth
G ZAMyxWgAAX8hS.jpg
Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Arsenal có được bàn gỡ do Dozzell phản lưới nhà
G ZAO7qWoAATS1M.jpg
Trong lần hiếm hoi đá chính, Martinelli bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1
G ZAMyEWoAAGI6O.jpg
Đồng đội chúc mừng Martinelli
G ZBAMtWQAAQms7.jpg
Cuối hiệp một, Madueke bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty
G Y pOpWoAATt87.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Arsenal
G ZIlszWEAA5vVO.jpg
Sang hiệp hai, Martinelli ghi bàn thứ 3 cho Pháo thủ với tình huống đệm cận thành
G ZIls2XMAAx 9m.jpg
Phút 72, tiền đạo người Brazil hoàn tất cú hat-trick của riêng mình
G ZLrjxW4AEWyEM.jpg
Chiến thắng giòn giã của Pháo thủ thành London

Nguồn ảnh: BR Football, AFC, 433

Bị dẫn trước nhưng U23 Thái Lan vẫn có được điểm số đầu tiên tại VCK U23 châu Á, khi Chinngoen gỡ hòa 1-1 trước U23 Iraq lúc cuối trận.