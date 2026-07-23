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Chiều tối 23/7, dự báo viên Trần Như Quỳnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật cảnh báo mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa (23-25/7), lũ trên các sông và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Theo đó, do tác động của hội tụ gió trên cao lên đến 5.000m đang phát triển mạnh, miền Bắc bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông rải rác từ đêm 22/7. Hình thế thời tiết này được dự báo sẽ gia tăng cường độ từ chiều tối và đêm nay (23/7).

Miền Bắc mưa lớn liên tiếp gần 3 ngày. Ảnh: Hoàng Minh

Cụ thể, từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trọng tâm mưa lớn lần này tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Thanh Hóa mưa lớn xuất hiện muộn hơn, tập trung từ chiều tối 24/7 đến 25/7 với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Dự báo đến đêm 25/7, hội tụ gió trên cao sẽ bắt đầu suy yếu dần, đợt mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa mới có dấu hiệu hạ nhiệt và giảm hẳn.

Lũ trên các sông ở Bắc Bộ

Từ đêm 23-25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.