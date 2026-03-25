Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Miền Bắc bắt đầu đón nắng nóng mạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi vượt 36 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, trong hai ngày này, nhiệt độ tăng cao nhất đạt ngưỡng 36 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia nhận định, với kịch bản dự báo này thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong hôm nay (25/3), nắng nóng xảy ra tại khu vực trung tâm TPHCM với nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 39%.

Dự báo, trong 3 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực TPHCM với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-15h.