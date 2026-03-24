Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng ở phía Tây, Hà Nội cao nhất 29 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/3, sáng nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; trưa và chiều giảm mây, nhiệt độ tăng đến 29 độ. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến 26/3.

Khoảng từ 27-29/3, không khí lạnh tăng cường xuống khu vực Bắc Bộ, đồng thời hội tụ gió trên cao hình thành trở lại, thời tiết Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng ngày 29/3 mưa rõ hơn; nhiệt độ giảm nhẹ, trời chuyển mát.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.