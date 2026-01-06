Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/1, nhiều nơi ở miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất giảm rất sâu do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh gây rét đậm, rét hại.

Trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận 2,4 độ; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 5,9 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ hay Mộc Châu (Sơn La) 7 độ; những nơi khác dao động từ 8-14 độ.

Nhiệt độ thực đo thấp nhất ngày 6/1, cập nhật 20h. Nguồn: NCHMF

Ngày 6/1, do nhiệt độ giảm sâu kết hợp độ ẩm cao, đỉnh núi Phia Oắc (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá. Ảnh: Hồng Vân

Dự báo, đêm 6/1 và ngày 7/1: khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Cụ thể, vùng núi, trung du Bắc Bộ: thấp nhất 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; trung bình 12-14 độ.

Đồng bằng Bắc Bộ: thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ; trung bình 12-15 độ.

Nghệ An và Hà Tĩnh: thấp nhất 12-15 độ; trung bình 15-17 độ.

Từ Quảng Trị đến TP Huế: thấp nhất 16-18 độ; trung bình 18-20 độ.

Đêm 7/1 và ngày 8/1: đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Cụ thể, vùng núi, trung du Bắc Bộ: thấp nhất 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; trung bình 12-14 độ.

Đồng bằng Bắc Bộ: thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ; trung bình 12-15 độ.

Nghệ An và Hà Tĩnh: thấp nhất 11-14 độ; trung bình 15-17 độ.

Từ Quảng Trị đến TP Huế: thấp nhất 15-18 độ; trung bình 18-20 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa, mưa rào và có nơi có giông; từ ngày 8/1 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

