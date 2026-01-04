Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (4/1), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.

Dự báo, khoảng ngày mai (5/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4-5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc đón tiếp không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Trong đó, thời tiết Hà Nội từ đêm 4-5/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Trên biển, từ đêm mai 5/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Từ ngày 6/1, gió Đông Bắc tiếp tục mạnh lên tại các vùng biển Trung và Nam Biển Đông, sóng cao 4-6m.

Ngoài ra, từ ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 1/2026, không khí lạnh, rét đậm, rét hại có xu hướng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kèm nguy cơ sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.

Đáng lưu ý, tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng.

Theo cơ quan khí tượng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời có phương án ứng phó phù hợp.