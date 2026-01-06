Khoảng 14h, mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm. Tại các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và khu vực quanh nhà thờ Đức Bà, bầu trời tối sầm như chập tối.

Mưa trái mùa nặng hạt trên đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hoà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Màn mưa dày đặc khiến tầm nhìn giảm mạnh, buộc người điều khiển ô tô, xe máy phải bật đèn pha để tránh va chạm. Nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị áo mưa phải dừng xe trú ẩn tại các mái hiên.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ xác định nguyên nhân do tác động của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp rãnh áp thấp xích đạo. Các yếu tố này tạo nhiễu động gió Đông, gây mưa rào.

Người đi xe máy và ô tô đều bật đèn để di chuyển do tầm nhìn bị hạn chế. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dự báo, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, tập trung tại phía Bắc miền Đông và ven biển. Trên vùng biển TPHCM, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5,5m.