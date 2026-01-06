Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 2-5 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hôm nay (6/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết Hà Nội rét đậm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 6/1, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi (lượng mưa không đáng kể); trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 13-15 độ. Trưa và chiều 6/1, Hà Nội ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 17-19 độ.

Do khối không khí lạnh nằm sâu trong đất liền, từ đêm 6-7/1, Hà Nội mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 6/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 6/1, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; mức nhiệt thấp nhất ở cao nguyên khoảng 16 độ, Nam Bộ có nơi dưới 21-22 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết ngày 6/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, có nơi trên 18 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ, phía Nam có 25-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.