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Theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối nay (8/6), khối không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm đột ngột 10 độ

Sự tác động của khối khí mát kết hợp với mưa lớn đã khiến nền nhiệt tại khu vực Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm sâu nhanh chóng tới 10 độ, từ 33 độ xuống chỉ còn khoảng 23 độ.

Hiện tại, không khí lạnh đang tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang và một phần của khu vực Quảng Ninh.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối và đêm nay (8/6), hình thái mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng tần suất tại khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng dần xuống Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Nghệ An). Đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết đêm 9/6.

Miền Bắc mưa lớn từ chiều tối và đêm 8/6 do tác động của không khí lạnh. Ảnh: Minh Hoàng

Trong đó, khu vực trọng tâm mưa lớn là Tây Bắc, Bắc Phú Thọ, Tuyên Quang với lượng mưa dao động từ 80-160mm, cục bộ có nơi đặc biệt lớn trên 250mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, lượng mưa dao động từ 20-50mm, có nơi vượt trên 100 mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ ngày 10/6, đợt mưa lớn diện rộng này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bắt đầu giảm dần.

Thời tiết chuyển mát, đề phòng lốc xoáy và ngập úng đô thị

Theo các chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cuối mùa, nền nhiệt về đêm nay và đêm mai (9/6) tại miền Bắc sẽ duy trì ở trạng thái khá mát mẻ và dễ chịu, dao động trong khoảng từ 21-25 độ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý, do dòng khí lạnh tràn xuống ngay sau một chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, sự xung đột nhiệt độ cực đoan này rất dễ kích hoạt các ổ mây đối lưu mạnh.

Do đó, người dân cần đề phòng cao độ các hiện tượng nguy hiểm như mưa giông mạnh, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn có nguy cơ cao gây ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất đá nguy hiểm trên các sườn dốc thuộc vùng núi phía Bắc.

Đồng thời, gió giật mạnh có thể làm tốc mái tôn, quật đổ cây xanh và ảnh hưởng đến các công trình kết cấu yếu.

Người dân khi có việc phải di chuyển ra ngoài trời trong thời gian này cần hết sức lưu ý và chủ động các phương án phòng tránh để đảm bảo an toàn.