Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã xác nhận Nissan Navara thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 19/11. Đáng chú ý, mẫu xe bán tải mới này được phát triển dựa trên nền tảng và công nghệ chung với Mitsubishi Triton thay vì giữ cấu trúc độc lập của Nissan như trước đây.

“Navara toàn cầu” nhưng không đồng nhất

Theo thông tin hé lộ, dù là một mẫu xe toàn cầu nhưng Navara sẽ được Nissan phát triển cho từng thị trường khác nhau. Bản chuẩn bị ra mắt tại thị trường Úc và New Zealand dựa trên nền tảng khung gầm chung với Mitsubishi Triton mới – vốn được trình làng từ năm 2023.

Hình ảnh nhá hàng của mẫu xe bán tải Nissan Navara dự kiến ra mắt vào 19/11. Ảnh: Nissan

Video giới thiệu mới được Nissan công bố cho thấy mẫu xe đã “lai” Mitsubishi rõ rệt, từ kiểu dáng thân xe cho đến cấu trúc kỹ thuật. Dù vậy, Nissan khẳng định Navara thế hệ mới vẫn giữ những “chất riêng” với phong cách thiết kế đặc trưng của hãng.

Điều này đồng nghĩa mẫu xe mới này hoàn toàn tách biệt với Navara dành cho Nam Mỹ hay Frontier Pro - tên gọi khác của Navara dành cho thị trường Trung Quốc.

Thiết kế vẫn mạnh mẽ nhưng dấu ấn Nissan giảm bớt

Nissan Navara thế hệ mới được phát triển trên nền tảng chung với Mitsubishi Triton. Ảnh: Nissan

Hình ảnh xem trước cho thấy Navara mới sẽ có cụm đèn pha LED hiện đại, đèn hậu tách rời dạng chiều dọc, nắp ca-pô dập nổi và lưới tản nhiệt tái thiết kế nam tính hơn. Một thanh thể thao phía sau cũng xuất hiện, cho thấy đây có thể là phiên bản cao cấp hướng tới khách hàng thích dã ngoại hoặc off-road.

Dải sản phẩm dự kiến bao gồm cả bản khung gầm cabin đơn, cabin đôi phục vụ đa dạng nhu cầu thương mại và gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng nền tảng Mitsubishi khiến không ít người đặt câu hỏi: Navara liệu có còn giữ chất “Nissan bền bỉ, lì lợm” như trước

Navara 2026 sẽ dùng khung gầm xát-xi rời do Mitsubishi phát triển cho Triton 2023 vốn nổi bật với độ cứng xoắn cao và tải trọng tốt. Nhưng đại diện Nissan khẳng định hãng sẽ tinh chỉnh cấu trúc, hệ thống treo và thiết kế nội – ngoại thất nhằm tạo sự khác biệt rõ rệt giữa hai mẫu xe. Điều này nhằm tránh việc Navara trở thành “bản sao” của Triton trong mắt người dùng.

Về vận hành, Nissan Navara thế hệ mới nhiều khả năng sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp, công suất khoảng 201 mã lực, tương đồng thông số với Triton. Bên cạnh đó, một phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) đang được cân nhắc, hướng tới xu thế điện hóa trong phân khúc xe bán tải.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, hé lộ kế hoạch tiếp tục hợp tác với hãng độ Premcar để phát triển phiên bản off-road hiệu năng cao Pro-4X Warrior, tương tự như Ranger Raptor hoặc Hilux GR Sport. Ngoài ra, hãng cũng “bật mí” khả năng sẽ có bản NISMO nếu thị trường đón nhận tốt.

Nissan Navara thế hệ mới sẽ lên kệ tại Úc và New Zealand từ nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, Nissan chưa xác nhận liệu thế hệ mới có được phân phối tại Đông Nam Á hay Việt Nam hay không. Song song với đó, thị trường Nam Mỹ sẽ nhận một phiên bản Navara riêng, về cơ bản là bản nâng cấp từ model hiện tại ra mắt từ năm 2014.

Bước sang thế hệ mới, Nissan Navara sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nặng ký như Toyota Hilux thế hệ mới, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, KIA Tasman hay BYD Shark – những mẫu xe đang “nóng” tại thị trường bán tải toàn cầu.

Theo Carscoops

