Theo bản án, các bị cáo cùng phạm tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa bị tuyên phạt 18 tháng tù giam; Đỗ Thị Lệ (kế toán) 12 tháng tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Lê Nguyễn Đông Quân 12 tháng tù.

Hai bị cáo Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà) cùng bị tuyên 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Ngoài ra, cả 6 bị cáo đều bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký 100 tỷ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, người thực tế điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của công ty là Nguyễn Sĩ Khoa.

Ông Khoa lập công ty và nhờ người thân quen đứng tên cổ đông. Tương tự, ông này cũng thành lập Công ty CP Nông Sơn Farm với vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa, trong đó bị cáo Khoa đầu tiên phía bìa trái.

Ngày 18/10/2024, đơn vị đấu giá tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Giá khởi điểm được xác định là R=5%, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

Có 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia đấu giá, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện. Phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18/10 đến rạng sáng hôm sau thì kết thúc.

Kết quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức R=1.534,6%, tương đương hơn 370 tỷ đồng, tăng hơn 306 lần so với giá khởi điểm, mức giá được đánh giá là bất thường.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, các bị cáo đã thông đồng, phối hợp nâng giá trong suốt phiên đấu giá cho hai công ty MT Quảng Đà và Nông Sơn Farm.

Thực tế, hồ sơ kê khai thuế và báo cáo tài chính năm 2023 của hai công ty này thể hiện vốn chủ sở hữu chỉ 1 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Trước khi tham gia đấu giá, ông Khoa chỉ đạo kế toán lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, trong đó nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỷ lên 200 tỷ đồng, Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỷ lên 150 tỷ đồng, nhằm tạo đủ năng lực tài chính tham gia đấu giá.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố và khẳng định việc thực hiện đều theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa.

Trong quá trình đấu giá, nhóm bị cáo liên tục nhắn tin báo kết quả từng vòng cho ông Khoa. Người này ở bên ngoài, trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc trả giá của hai công ty để đẩy mức trúng đấu giá lên cao bất thường.

Hành vi của các bị cáo được xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước, công ty đấu giá và các doanh nghiệp tham gia đấu giá với tổng số tiền hơn 144,6 triệu đồng.

HĐXX nhận định, Nguyễn Sĩ Khoa là chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính trong toàn bộ vụ án, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm, nên phải chịu mức án cao nhất.