Mới đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cơ sở 2 với vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM đã chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở thuộc cụm y tế Tân Kiên - khu "campus y tế" (khu phức hợp bệnh viện - trường y khoa) đầu tiên của Việt Nam ở phía tây TPHCM. Sự kiện quan trọng trên nằm trong chuỗi hoạt động của thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với nhà trường mà còn với toàn ngành y tế TP trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Khánh thành công trình cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo mô hình "campus y tế" đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: VGP/LA

Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho hay dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan cây xanh, khu vực thể thao nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa thể chất và tinh thần cho sinh viên, giảng viên, nhân viên y tế, bệnh nhân…

Sau thành công của giai đoạn một, TPHCM đang điều chỉnh quy hoạch, mở rộng cụm y tế Tân Kiên từ 55ha lên 73ha. Giai đoạn tiếp theo sẽ bổ sung nhiều dự án quan trọng như Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, nơi chỉ huy hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 1.000 giường.

Các đại biểu tham gia nghi thức trồng cây trong khuôn viên trường. Ảnh: Thảo Phương

Ngoài ra, các dự án như Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm, Ngân hàng Máu, Trung tâm Tầm soát bệnh bằng công nghệ cao và Bệnh viện thực hành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đang được triển khai. Khu vực này sẽ quy hoạch theo mô hình y tế xanh, với khu dịch vụ công cộng, công viên cây xanh, sân thể thao và nhà lưu trú cho thân nhân bệnh nhân, tạo môi trường thân thiện và hiện đại, đề cao chăm sóc sức khỏe trong và sau điều trị nhờ tác động từ môi trường thiên nhiên.

Đặc biệt, gần campus y tế có những khu đô thị xanh, mang tính chất tái tạo, phục hồi cho con người từ môi trường sống. Một số nghiên cứu cho thấy chất lượng môi trường sống tác động mật thiết đến các chỉ số phát triển toàn diện của con người như giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe toàn diện. Không gian có nhiều tầng thực vật, đa dạng sinh học, chứa đựng khả năng trị liệu, phục hồi, tái tạo tự nhiên.

Gần gũi thiên nhiên giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh minh họa