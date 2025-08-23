Ngày 23/8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời khởi động chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng.

Căn cứ quyết định của UBND TPHCM về việc đổi tên “Bệnh viện thành phố Thủ Đức” thành “Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức” trực thuộc Sở Y tế, và chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển, khẳng định cam kết nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Các hoạt động tư vấn và khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Nguyễn Chung.

Việc thay đổi logo nằm trong lộ trình đồng bộ hóa hệ thống nhận diện sau khi đổi tên. Logo mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi hình ảnh mà còn thể hiện định hướng chiến lược: Hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường gắn kết với cộng đồng.

Logo được thiết kế với hai tông màu chủ đạo xanh dương và đỏ – tượng trưng cho sự tin cậy và nhiệt huyết. Hình ảnh bàn tay nâng trái tim kết hợp nhịp tim điện tâm đồ truyền tải thông điệp: Bệnh viện luôn đặt người bệnh làm trung tâm, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng chuyên khoa và ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Ngoài ra hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin cũng đang được tăng cường, để phục vụ công tác áp dụng chuyển đổi số trong chẩn đoán, điều trị...

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, logo mới là minh chứng cho quyết tâm đổi mới, không chỉ về hình ảnh mà còn về chất lượng và trách nhiệm đối với người dân.

Tên gọi Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức còn mang ý nghĩa phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Cột mốc này đặt ra yêu cầu thay đổi cả trong tư duy lẫn hành động, để mỗi người dân khi đến bệnh viện đều cảm nhận rõ tinh thần phục vụ tận tâm ngay từ khâu tiếp đón.

Ông Thanh cũng chia sẻ, bệnh viện vẫn phải đối diện nhiều thách thức như bài toán nan giải về hạ tầng và trang thiết bị. Công nghệ y khoa thay đổi từng năm, trong khi nguồn lực tài chính còn hạn chế khiến việc đầu tư máy móc mới gặp không ít trở ngại. Thực tế, nhiều thiết bị đã sử dụng quá lâu, gần như hết khấu hao nhưng chưa thể thay thế. Hiện, bệnh viện từng bước phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp thông qua các gói hỗ trợ sửa chữa, bảo trì hoặc tài trợ thiết bị mới.

Trong ngày hôm nay, bệnh viện cũng nhận tài trợ 1 tỷ đồng trang thiết bị y tế, cùng các đơn vị, tổ chức trao 50 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện; tặng 50 xe lăn.

Sáng 23/8, bệnh viện cũng đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi và hộ khó khăn tại phường Tam Bình. Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện cho 600 người cao tuổi và hộ khó khăn tại phường Hiệp Bình và phường Thủ Đức vào ngày 20/9 và 22/11 với tổng kinh phí 270 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (đường Phú Châu, phường Tam Bình, TPHCM) là bệnh viện hạng I, được xếp cấp chuyên môn chuyên sâu và nằm trong Top 10 bệnh viện đạt điểm đánh giá chất lượng cao nhất tại thành phố gần 14 triệu dân năm 2024.

Trước đây, bệnh viện mang tên Bệnh viện Quận Thủ Đức. Năm 2021, Thành phố Thủ Đức được thành lập, bệnh viện được tổ chức lại với tên gọi Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Đến tháng 8/2025, đơn vị đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Hiện mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 4.000 đến 4.500 lượt người đến khám và khoảng 100 ca cấp cứu.

