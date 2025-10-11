“Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số” (gọi tắt là khung quốc gia số) được Bộ KH&CN ra quyết định ban hành ngày 8/10, với mục đích khái quát mô hình kiến trúc số tổng thể cho quốc gia, trong đó xác định những thành phần dùng chung, cơ bản nhất cho các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; bảo đảm kết nối, chia sẻ, dùng chung tài nguyên, dữ liệu; tránh trùng lặp trên quy mô quốc gia; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mô hình khái quát các thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, theo “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số”.

Khung quốc gia số được áp dụng tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan của Đảng ở Trung ương và địa phương, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 gồm có: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện và có phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, khả dụng trên nhiều phương tiện truy cập, bao gồm cả thiết bị di động; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng AI; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% bộ, ngành, địa phương đạt cấp độ 4 và 90% đạt cấp độ 5 mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu; 100% hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

Cũng đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 1.000.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số thông qua sử dụng các nền tảng số phục vụ quản trị, sản xuất, kinh doanh; tăng tối thiểu 15% năng suất lao động cho công đoạn áp dụng nền tảng; đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu người dân trong độ tuổi lao động.

Một mục tiêu đặt ra tại “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số” là đến năm 2030,100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng AI.

Bên cạnh quy định về các hợp phần chính, 7 nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng các hợp phần chính và 4 lớp chức năng của khung quốc gia số, Bộ KH&CN cũng nêu rõ lộ trình triển khai gồm 3 giai đoạn từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn.

Cụ thể, ở giai đoạn ngắn hạn (2025 - 2026) – Nền tảng, sẽ tập trung hoàn thành các hạ tầng và nền tảng lõi như Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, NDXP, NDOP, Nền tảng định danh và xác thực điện tử...; kết nối các nền tảng quốc gia; chuẩn hóa dữ liệu và ban hành Khung kiến trúc số cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ quan. Tập trung chuẩn hóa, tích hợp và đưa các cơ sở dữ liệu, ứng dụng quốc gia, ngành, địa phương về vận hành trên nền tảng chung.

Giai đoạn trung hạn (2027 - 2028) - Tích hợp, tập trung xây dựng và vận hành các nền tảng/nghiệp vụ chuyên ngành theo chuẩn kiến trúc quốc gia.

Còn ở giai đoạn dài hạn (2029 - 2030) - Tối ưu và thông minh hóa, sẽ tập trung khai thác dữ liệu toàn diện, phát triển ứng dụng trên nền tảng AI, dữ liệu lớn; hoàn thiện hệ sinh thái số ngành, địa phương và quốc gia; cung cấp dịch vụ thông minh, liền mạch, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững.