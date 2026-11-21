Từ cam Khe Mây, cam Vũ Quang đến nhung hươu Hương Sơn, mật ong và các sản phẩm OCOP, đặc sản miền núi Hà Tĩnh đang được quảng bá qua livestream và các nền tảng thương mại điện tử.

Cách làm này mở thêm kênh kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, góp phần đa dạng hóa đầu ra cho nông sản địa phương.

Đưa đặc sản miền núi đến gần người tiêu dùng

Những trái cam Khe Mây, cam Vũ Quang gắn với vùng đồi núi Hà Tĩnh không chỉ được giới thiệu tại các cửa hàng, hội chợ hay điểm bán truyền thống. Thông qua những phiên livestream ngay tại vườn, người tiêu dùng ở xa cũng có thể tận mắt nhìn thấy vùng trồng, tìm hiểu sản phẩm và đặt mua trực tuyến.

Chiều 21/11, tại trang trại cam của Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng ở xã Hương Đô, một phiên livestream giới thiệu, kết nối tiêu thụ cam Hà Tĩnh được tổ chức với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Tĩnh và các nhà sáng tạo nội dung.

Hai sản phẩm được giới thiệu trực tiếp là cam Khe Mây của Hợp tác xã Nhật Hằng và cam Vũ Quang của nhà vườn Bảo Phương, xã Vũ Quang.

Thông qua hình ảnh thực tế tại vườn, người xem có thể tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, chất lượng cam, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất. Chương trình cũng triển khai các ưu đãi như giảm giá, tặng quà, hỗ trợ vận chuyển nhằm khuyến khích người tiêu dùng đặt hàng trực tuyến.

Đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Tĩnh và các nhà sáng tạo nội dung livestream giới thiệu sản phẩm cam tại vườn. Ảnh: Q.L

Hoạt động này cho thấy một cách tiếp cận thị trường mới đối với nông sản miền núi. Từ những vườn cam ở Hương Đô, Vũ Quang, sản phẩm có thể được giới thiệu đến khách hàng trên nhiều địa bàn mà không nhất thiết phải chờ thương lái đến tận nơi thu mua.

Đối với các hộ trồng cam và hợp tác xã, việc quảng bá trực tiếp từ vùng sản xuất còn tạo cơ hội giới thiệu câu chuyện về sản phẩm, cách chăm sóc, thu hoạch và chất lượng nông sản. Đây là những thông tin giúp người mua hiểu rõ hơn về nguồn gốc hàng hóa, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên giá bán.

Ngoài cam, miền núi Hà Tĩnh còn có nhiều sản vật mang đặc trưng của địa phương như nhung hươu Hương Sơn, mật ong và các sản phẩm từ dược liệu. Những mặt hàng này có tiềm năng mở rộng thị trường nếu được tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu và kết nối với các kênh phân phối hiện đại.

Cơ hội quảng bá đặc sản tiếp tục được mở rộng tại “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh”, diễn ra từ ngày 21-23/11 tại Vincom Plaza, phường Thành Sen.

Ngày hội có sự tham gia của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh với 32 gian hàng. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, mật ong, trầm hương đến nước mắm, các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp, sự kiện tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất tiếp xúc với người tiêu dùng, nắm bắt thị hiếu và tìm kiếm đối tác phân phối. Không gian giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cũng góp phần đưa những mặt hàng mới đến gần hơn với thị trường.

Mở rộng đầu ra qua thương mại điện tử

Livestream tại vườn cam ngày 21/11 là một trong những hoạt động quảng bá sản phẩm địa phương qua nền tảng số được triển khai tại Hà Tĩnh trong tháng 11.

Trước đó, trong hai ngày 17 và 18/11, Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp với TikTok Shop và các đơn vị khác tổ chức hai phiên Mega Livestream trên nền tảng TikTok trong khuôn khổ chương trình “Địa phương số”, nhằm quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đặc sản miền núi Hà Tĩnh thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng thông qua nền tảng số. Ảnh: Q.L

Phiên đầu tiên, với chủ đề “Địa phương số - Kết nối Hà Tĩnh”, giới thiệu các sản phẩm của xã Mai Hoa và Đồng Tiến như bánh đa nem Lan Hưng, bánh tráng Bà Bồi, trà Dong Tiến Hoàng Kim, mật ong Mạnh Hùng và yến sào HD Hà Tĩnh.

Tiếp đó, phiên “Hà Tĩnh - Tự hào hàng Việt” giới thiệu dược liệu Thu Hằng, ruốc bông Hoài Thương, nước mắm Phú Khương - sản phẩm đã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia và cam giòn Xuân Hòa.

Các phiên livestream được tổ chức giúp người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm, tương tác và tiếp cận kênh mua sắm trực tuyến. Từ những sản phẩm quen thuộc như mật ong, trà, cam đến các mặt hàng chế biến, việc tham gia thương mại điện tử mở thêm hướng tiêu thụ ngoài chợ truyền thống và các điểm bán tại địa phương.

Đối với các cơ sở sản xuất ở vùng miền núi, thương mại điện tử có thể giúp giảm bớt trở ngại về khoảng cách địa lý, mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả, người sản xuất và hợp tác xã cần từng bước làm quen với phương thức kinh doanh mới. Từ xây dựng hình ảnh, cung cấp thông tin nguồn gốc đến tiếp nhận đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và thanh toán, mỗi khâu đều đòi hỏi kỹ năng phù hợp.

Đặc biệt, việc ứng dụng nền tảng số cần đi cùng nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt, nhận diện thông tin sai lệch, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đây cũng là những nội dung cần được chú trọng khi thúc đẩy chuyển đổi số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp người dân không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn có thể ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Về lâu dài, việc đưa đặc sản lên nền tảng số cần gắn với phát triển sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và duy trì nguồn cung ổn định.

Khi được hỗ trợ về kỹ năng số, logistics và kết nối thị trường, người dân, hợp tác xã miền núi Hà Tĩnh sẽ có thêm điều kiện đưa sản vật địa phương đến với người tiêu dùng ở nhiều vùng miền, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển sinh kế bền vững.