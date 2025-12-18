Trong bối cảnh môi trường mạng, Internet đã trở thành một phần quan trọng với nhiều người, những nguy cơ, rủi ro từ không gian này cũng không ngừng gia tăng, đưa đến nhiều hệ lụy cho người dùng, nhất là nhóm yếu thế như trẻ em. Đây là đối tượng tiếp cận sớm với Internet, mạng xã hội nhưng lại chưa có đủ nhận thức, kỹ năng để nhận diện các hành vi xâm hại, lừa đảo, dụ dỗ cũng như chưa biết cách tự bảo vệ mình an toàn trên không gian số.

Khẳng định việc đảm bảo an toàn trên môi trường số quan trọng không kém ngoài đời thực, ông Ngô Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần An ninh mạng SCS, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng cho hay: Hiện nay, nhiều trường học, tổ chức, doanh nghiệp đang chuyển dịch nhiều hoạt động lên môi trường số, nhưng lại không được trang bị bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào cho người dùng, cho các dữ liệu quan trọng trên môi trường mạng. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh hiện nay.

“Trẻ em, thanh thiếu niên cần một môi trường số an toàn, cần được bảo vệ từ các giải pháp công nghệ đến việc được giáo dục kỹ năng, và quan trọng nhất là cần có người lớn đồng hành”, ông Ngô Tuấn Anh nhấn mạnh.

Dự án SafeGate School Plus được triển khai nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước các rủi ro và tổn hại trên môi trường trực tuyến.

Với mong muốn tăng cường bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước những rủi ro, tổn hại trên môi trường trực tuyến, SafeGate và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững – MSD đã cùng thiết kế dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng - SafeGate School Plus”. Dự án hiện có sự đồng hành của Hiệp hội Internet Việt Nam và TikTok Việt Nam.

Sự kiện công bố hợp tác và kích hoạt dự án SafeGate School Plus vừa diễn ra tại hội thảo “Nâng cao kỹ năng tự vệ số & trách nhiệm bảo vệ người dùng trên không gian mạng”, một hoạt động trong khuôn khổ Vietnam Internet Day 2025 được tổ chức ngày 17/12 tại Hà Nội.

Giới thiệu về dự án mới, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện MSD cho biết, dự án SafeGate School Plus tập trung vào phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các hành vi gây hại kỹ thuật số, bao gồm cả xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng, với phương pháp tiếp cận dựa trên nguyên tắc “An toàn từ thiết kế”, có sự tham gia đồng sáng tạo của trẻ em, nhằm bảo đảm công cụ bảo vệ trẻ em vừa hiệu quả, vừa thân thiện với người dùng.

Kỹ thuật viên của SafeGate hướng dẫn sử dụng giải pháp Internet an toàn cho trường học SafeGate School.

Giai đoạn đầu, dự án SafeGate School Plus chọn triển khai tại 65 trường THCS và THPT ở 4 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hà Nội, Quảng Trị và TP.HCM. Dự án sẽ tăng cường bảo vệ trẻ em trước các rủi ro và tổn hại trên môi trường trực tuyến bằng cách nâng cấp, hoàn thiện các công nghệ bảo vệ hiện có của hệ thống SafeGate School.

Là giải pháp Internet an toàn cho trường học được SafeGate cung cấp từ tháng 3/2023, SafeGate School giúp bảo vệ an toàn cho học sinh và giáo viên, chặn lọc nội dung không phù hợp với học sinh, kiểm soát việc sử dụng các ứng dụng, đồng thời hỗ trợ nắm bắt tình hình sử dụng Internet trong toàn trường. Nhờ áp dụng mô hình điện toán đám mây Cloud-Native Security Platform, giải pháp công nghệ này không những có thể triển khai nhanh chóng, đơn giản, mà việc sử dụng cũng dễ dàng.

Điểm đặc biệt khi triển khai dự án SafeGate School Plus là các trường sẽ được trang bị công cụ SafeGate School phiên bản nâng cấp với một số tính năng mới như app game giáo dục, kênh tương tác giữa cha mẹ, thầy cô và trẻ, giúp kiến tạo môi trường số an toàn.

“Chúng tôi mong muốn và kêu gọi các cá nhân, tổ chức khác cùng đồng hành để tạo ra những sản phẩm công nghệ an toàn từ thiết kế, hỗ trợ kịp thời thế hệ công dân số chuẩn của Việt Nam”, bà Nguyễn Phương Linh chia sẻ.