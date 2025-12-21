Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 là chương trình cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam tập trung vào nội dung bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên mạng.

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ bí mật đời sống riêng tư và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng để xâm hại trẻ em, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên mạng, chương trình cấp quốc gia này còn hướng tới duy trì một môi trường mạng lành mạnh, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo.

Một mục tiêu của Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em Việt Nam trên mạng là duy trì một môi trường mạng lành mạnh, phát triển hệ sinh thái sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo.

Trao đổi tại lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn mới được tổ chức cuối tháng 11/2025, Phạm Minh Đức, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) đã bày tỏ những mong muốn cụ thể về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ trẻ em trên mạng.

Đó là, doanh nghiệp có thể phát triển những thuật toán và các hình thức kiểm duyệt nội dung tại doanh nghiệp để kiểm duyệt những nội dung và cung cấp nội dung phù hợp với trẻ em, tăng cường các nội dung giáo dục và loại bỏ các nội dung gây hại cho người dùng là trẻ em; các doanh nghiệp cần nghiêm túc hơn trong việc xác minh độ tuổi người dùng bằng Face ID, VNeID, hình ảnh giấy tờ tùy thân...; doanh nghiệp cũng cần phát triển cơ chế để người dùng gắn mác nội dung, ví dụ nội dung gây hại, không phù hợp, vi phạm pháp luật để từ đó phát triển cơ chế và thuật toán nhằm xử lý người đăng.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của đơn vị mình, tại hội thảo “Nâng cao kỹ năng tự vệ số và trách nhiệm bảo vệ người dùng trên không gian mạng” diễn ra trong khuôn khổ Vietnam Internet Day 2025 mới đây, ông Nguyễn Xuân Thiên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, Giám đốc BU Wolfoo – Sconnect Vietnam cho biết: Để tạo ra nội dung an toàn, mang tính giáo dục và văn minh, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam và thế giới, Wolfoo đang áp dụng bộ 12 tiêu chuẩn xây dựng nội dung an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

Bộ 12 tiêu chuẩn xây dựng nội dung an toàn cho trẻ em trên không gian mạng đang được Wolfoo - Sconnect Vietnam áp dụng trong quá trình sản xuất, phát hành sản phẩm nội dung số.

Theo ông Nguyễn Xuân Thiên, việc áp dụng bộ 12 tiêu chuẩn an toàn đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về chất lượng sản phẩm và phản hồi từ cộng đồng với sản phẩm của Wolfoo. Cụ thể là, trước khi áp dụng, sản phẩm có thể có còn một số lỗi như: Nhịp độ nhanh đôi khi gây căng thẳng cho trẻ; màu sắc mạnh chưa tối ưu cho mắt trẻ nhỏ; quy trình kiểm định chưa đồng bộ; chưa có chuẩn mực thống nhất và phản hồi của phụ huynh chưa thực sự được chú trọng.

Tuy nhiên, từ sau khi áp dụng bộ tiêu chuẩn, không những nội dung các sản phẩm của đơn vị được tối ưu hóa toàn diện, rủi ro cũng được giảm xuống mức tối thiểu, chất lượng ổn định và nhất quán, quy trình sản xuất chuyên nghiệp, đặc biệt là tương tác và đánh giá tích cực từ phụ huynh đã tăng đáng kể.

“Môi trường số phát triển với tốc độ chóng mặt, vượt xa khả năng bảo vệ trẻ em của xã hội, việc chuẩn hóa nội dung trở thành yêu cầu cấp thiết với xã hội cũng như các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và phát hành nội dung trên môi trường mạng nhằm đảm bảo sự an toàn cho thế hệ trẻ”, ông Nguyễn Xuân Thiên nhấn mạnh.