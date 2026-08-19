Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, trú tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991, trú TP Hà Nội) cùng 3 nhân viên là Nguyễn Phi Anh (SN 1998, trú tỉnh An Giang), Đào Thị Út (SN 1987, trú tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú TP Hải Phòng).

Các bị can tại Cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, Khánh và Kim Anh thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma Care 03, mở Spa Sigma trên đường Nguyễn Thị Lưu và Spa Royal Luxury trên đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan công an xác định các đối tượng tổ chức mô hình hoạt động gồm lễ tân, tư vấn, kỹ thuật viên, “cò mồi” và người đóng giả bác sĩ, chuyên gia để tiếp cận khách hàng.

Những người này mặc áo blouse, đưa ra các đánh giá về tình trạng sức khỏe theo hướng nghiêm trọng, cam kết hiệu quả điều trị, đưa ra khuyến mại trong ngày nhằm thúc ép khách mua các gói “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao” với giá cao.

Ngoài ra, các đối tượng còn quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội về máy móc, công nghệ và trình độ chuyên môn của nhân viên.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh được xác định đã lừa dối hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.