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Ngày 28/8, phản ánh đến VietNamNet, ông Phạm Xuân Trình (73 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) cho biết đã gửi đơn đến UBND xã Hưng Nguyên, đề nghị xác minh việc mộ tổ dòng họ Phạm bất ngờ xuất hiện thêm một bia đá ghi tên người thuộc họ khác.

Ông Trình là tộc trưởng họ Phạm tại địa phương. Theo gia phả dòng họ, cách đây hơn 500 năm, ông Phạm Văn Minh quê ở Phú Điền, xã Hưng Phú cũ (nay là xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) đến dạy học, lập nghiệp tại làng Yên Nậu, xóm Hồng Hà, xã Hưng Thông cũ (nay là xã Hưng Nguyên Nam).

Ngôi mộ tổ nằm giữa cánh đồng. Ảnh: T.T

Sau khi qua đời, ông Minh được an táng tại khu vực Đồng Đen, thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên. Từ đó đến nay, con cháu dòng họ Phạm duy trì việc thắp hương, tảo mộ, chăm sóc phần mộ vào các dịp lễ, Tết.

Theo ông Trình, phần mộ tổ đã được con cháu nhiều lần tu sửa, trong đó có 3 lần lớn. Tháng 10/1992, dòng họ đổ bê tông trùm lên phần mộ. Đến ngày 20/8/1998, con cháu dựng bia, hiện tấm bia này vẫn còn.

Bia đá được con cháu dòng họ Phạm dựng năm 1998.

Sau đó, dòng họ Phạm làm đơn xin phép UBND xã Hưng Đạo (nay thuộc xã Hưng Nguyên) xây dựng hàng rào bao quanh khu vực phần mộ và được địa phương đồng ý.

Tuy nhiên, vào dịp cuối năm 2025, trong lúc đến dọn dẹp, con cháu dòng họ phát hiện một bia đá mới được đặt bên trong khuôn viên mộ tổ.

Trên bia đá ghi phần mộ ông tổ Nguyễn Dặm, sinh năm 1747, quê xã Ước Lệ, huyện Hưng Nguyên cũ.

Ngôi mộ tổ hàng trăm năm bất ngờ ‘mọc’ thêm bia đá mang tên người khác. Ảnh: T.T

“Chúng tôi rất bất ngờ khi một bia đá mang tên người khác được đặt vào khuôn viên mộ tổ của dòng họ. Sau khi phát hiện, nhiều con cháu đã đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người đặt bia đá”, ông Trình nói.

Theo vị tộc trưởng, con cháu dòng họ nhiều lần đề nghị tháo dỡ tấm bia. Tuy nhiên, do đây là tài sản của người khác, ông không đồng ý việc tự ý di dời mà mong chính quyền địa phương xác minh, giải quyết theo quy định.

Ông Trình cho biết, sau khi phát hiện sự việc, dòng họ đã đăng thông tin lên mạng xã hội và chờ người đặt bia đến khắc phục, di dời nhưng không có kết quả. Đến giữa tháng 8/2026, sau khi sức khoẻ phục hồi, ông mới làm đơn gửi chính quyền.

Nhà thờ dòng họ Phạm tại xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận, phần mộ có hình lục giác, nằm giữa cánh đồng, cách khá xa khu dân cư. Khuôn viên rộng hơn 20m², xung quanh có bờ rào cao hơn 1m.

Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, cho biết ngay sau khi nhận được đơn, chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.

“Ngôi mộ tổ họ Phạm đã có từ lâu, nay có người đặt bia mang tên họ Nguyễn vào đó thì tôi cũng thấy vô lý”, ông Tiến nói.