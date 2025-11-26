Ông Vũ Kiêm Văn, CEO MobiFone Global, cho biết an ninh vật lý là một trong những định hướng chiến lược trong thời gian tới của MobiFone Global để đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạ tầng chiến lược của Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn

Ngày 26/11, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và MobiFone Global tổ chức Hội thảo “An ninh vật lý: Xu thế và giải pháp” tại Hà Nội, quy tụ đại diện nhiều bộ ngành, cơ quan quản lý, doanh nghiệp hạ tầng, các chuyên gia tư vấn bảo mật và nhà cung cấp công nghệ trong nước. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bài toán an ninh vật lý tại Việt Nam ngày càng phức tạp, nhất là khi các hệ thống giám sát, kiểm soát ra vào, cảnh báo sớm và quản trị vận hành đang chuyển nhanh sang nền tảng số và liên thông dữ liệu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty MobiFone, cho biết trong nhiều năm qua, hệ thống an ninh vật lý Việt Nam phát triển nhanh nhưng còn nhiều phân tán, thiếu chuẩn, tập trung, thiếu tính liên thông và chưa theo kịp các yêu cầu giám sát, phản ứng theo thời gian thực. Việc tối ưu vận hành, tích hợp dữ liệu và đảm bảo tính chủ động tránh rủi ro trở thành nhu cầu cấp thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, các yếu tố về an ninh (an ninh xuyên biên giới, an ninh giữa các quốc gia, an ninh trong một quốc gia) đều diễn ra sự phức tạp và hiện nay yếu tố công nghệ cũng rất khác.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Việt Nam đang đứng trước nhiều rủi ro về an ninh, rất nhiều doanh nghiệp đã bị tấn công và tống tiền. Trong khi đó, nhiều người dân cũng rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo trực tuyến. Đây là điều làm chúng ta trăn trở.

Trong nhiều năm qua, hệ thống an ninh vật lý Việt Nam phát triển nhanh, nhưng còn phân tán, thiếu chuẩn chung, thiếu tính liên thông và chưa theo kịp yêu cầu giám sát, phản ứng trong thời gian thực. Tích hợp dữ liệu, đảm bảo tính chủ động trở thành yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, MobiFone xác định đây là một trong những trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái viễn thông công nghệ số, chuyển đổi số.

“Chúng tôi đang xây dựng hạ tầng viễn thông, các nền tảng số… hướng tới hình thành các giải pháp an ninh thông minh và sẵn sàng mở rộng theo quy mô quốc gia. MobiFone sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những nền tảng an ninh từ xa. MobiFone cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ hạ tầng số hiện đại, phân tích và giám sát, đầu tư các trung tâm AI, AI factory, các nền tảng về an ninh. Thứ hai, MobiFone sẽ phát triển các tiêu chuẩn mở liên thông để kết nối đa hệ thống. Thứ ba, chúng tôi sẽ kết hợp với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới, chuyển giao tri thức, cập nhật nhanh xu thế an ninh hiện đại. Thứ tư, MobiFone đồng hành cùng cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án từ khảo sát, thiết kế, tích hợp… Quan trọng nhất là xây dựng hệ sinh thái an ninh vật lý, thông tin đồng bộ, phục vụ thiết thực cho các nhu cầu bảo vệ tài sản, con người”, ông Nguyễn Minh Tuấn nói.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Kiêm Văn, CEO MobiFone Global, cho biết an ninh vật lý là một trong những định hướng chiến lược trong thời gian tới của MobiFone Global để đảm bảo cho các cơ sở hạ tầng chiến lược của Việt Nam.

Ông Vũ Kiêm Văn, CEO MobiFone Global, cho biết trong thời gian tới, việc triển khai an ninh vật lý tiến thêm một bước là phân tích sự việc bằng AI và xây dựng kịch bản phòng thủ dựa trên những dữ liệu thu thập được.

Theo phân tích của ông Vũ Kiêm Văn, trước đây, các nền tảng được giám sát rời rạc. Ví dụ như trong tòa nhà có hệ thống giám sát camera riêng, hệ thống giám sát quản lý tòa nhà riêng… Nhưng hiện tại, tất cả những hệ thống này đã được tích hợp trên một nền tảng tập trung. Đây là một bước tiến hết sức quan trọng trong việc giảm chi phí nhân lực trong việc vận hành cũng như chi phí tích hợp; tiết kiệm rất nhiều trong quá trình vận hành sau này về mặt lưu trữ, mặt bảo trì, phòng thủ trước những tình huống mất an ninh.

Đại diện MobiFone Global cho hay, hệ sinh thái an ninh vật lý đa tầng gồm: Lớp biên giám sát thông minh; lớp phân tích - quản trị trung tâm; hệ thống cảnh báo hợp nhất và điều phối phản ứng cơ chế mở rộng - tích hợp linh hoạt theo từng mô hình tổ chức. MobiFone Global sẽ hợp tác với nhiều hãng nước ngoài để cung cấp đa dạng các giải pháp cho thị trường.

Tại sự kiện này, đại diện các hãng công nghệ toàn cầu như Seagate, I-Pro, IntelexVision, SALTO Systemshay Luna… đã chia sẻ góc nhìn thực tiễn và cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất trong từng mảng chuyên môn, từ hệ thống lưu trữ chuyên dụng dung lượng lớn, hàng rào cảm biến bảo vệ xâm nhập vòng ngoài, camera phân tích tại biên, hệ thống soi chiếu hành lý, kiểm soát ra vào thế hệ mới, cho đến công nghệ Gen AI hiện đại hỗ trợ phân tích hình ảnh và giám sát thông minh.

Hồng Ly