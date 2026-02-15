Cập bến sân Old Trafford hè 2024 với mức phí hơn 50 triệu bảng Anh, Manuel Ugarte từng được kỳ vọng sẽ là máy quét mới ở khu trung tuyến, dần thay thế lão tướng Casemiro.

Tuy nhiên, ở mùa giải này, lúc cầu thủ người Uruguay có mặt trên sân, MU để lọt lưới đến 24 bàn. Ugarte đá chính 9 trận, đội bóng thành Manchester chỉ thắng duy nhất một lần.

Manuel Ugarte được chiêu mộ với mức phí 51 triệu bảng Anh - Ảnh: EPA

Con số thống kê không biết nói dối. MU đã thua Grimsby, Manchester City, Brentford và Aston Villa trong 4 trận Ugarte đá chính đầu tiên mùa 2025/26.

Tiền vệ Uruguay trở thành gánh nặng lớn đến mức, anh góp phần làm tăng thêm danh tiếng cho Casemiro - người đã hồi sinh phong độ sau khi nhận nhiều lời chỉ trích mùa trước.

Dù Casemiro có nhận thẻ vàng bao nhiêu lần (dẫn đến việc thay ra sớm), hay không thi đấu trọn 90 phút, anh vẫn là đối tác lý tưởng cùng Kobbie Mainoo.

Mainoo luôn thích thú khi được chơi cùng đàn anh. Chàng trai 20 tuổi từng ghi bàn trong hai trận đá chính đầu tiên bên cạnh Casemiro cách đây 2 năm.

Trong thông báo hồi đầu năm, MU sẽ không giữ Casemiro khi hợp đồng giữa anh và CLB hết hạn vào tháng 6/2026.

Nhiệm vụ thay Casemiro là quá sức với Ugarte - Ảnh: SunSport

Sự nghiệp Casemiro tại Old Trafford lúc thăng lúc trầm, nhưng lòng tận tụy chưa bao giờ lung lay. Sự ra đi của anh chắc chắn để lại lỗ hổng lớn nơi tuyến giữa Quỷ đỏ.

Manuel Ugarte từng được chiêu mộ với tư cách người kế nhiệm Casemiro cách đây 18 tháng.

Ruben Amorim chọn cả hai ra sân cùng nhau ở tứ kết và bán kết Europa League hồi năm ngoái. Đến chung kết gặp Tottenham, Ugarte bị đẩy lên ghế dự bị.

Lối đá tuyển thủ Uruguay thiếu độ "tĩnh" cần thiết, chủ yếu đuổi theo đối phương để đoạt lại bóng. Ở môi trường ngoại hạng, nơi va đập thể chất liên tục, Ugarte dễ bị thất thế khi tranh chấp.

Bên cạnh đó, khả năng chuyền tịnh tiến, thoát pressing dưới áp lực của cựu cầu thủ PSG khá tệ. Không ít lần anh để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà.

Wharton, Baleba và Anderson là 3 mục tiêu của MU - Ảnh: T.T

Chuyện MU hỏi mua Carlos Baleba hè năm ngoái cho thấy, lãnh đạo MU không tin tưởng Manuel Ugarte. Ưu tiên hàng đầu của họ hè tới là chiêu mộ một hoặc hai tiền vệ phòng ngự chất lượng.

Elliot Anderson đang nằm trong tầm ngắm, với cái giá được đẩy lên đến 100 triệu bảng. Adam Wharton, Alex Scott hay Baleba cũng là những phương án dự phòng nhắc đến nhiều.

Chỉ khi thay máu hàng tiền vệ bằng những cái tên trẻ trung, tài năng và giàu sức chiến đấu, MU mới có thể tạo nên sức bật vọt trở lại đỉnh cao.