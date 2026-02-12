Tờ M.E.N cho hay, HLV trưởng tuyển Anh, Thomas Tuchel hiện là ứng viên số 1 ngồi ‘ghế nóng’ MU hè này, sau giai đoạn tạm quyền của Michael Carrick.

Thomas Tuchel nổi lên là ứng viên số 1 thay Carrick dẫn dắt MU vào hè này. Ảnh: X The Touchline

MU dù không đạt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, nhưng vẫn bất bại kể từ khi Carrick trở lại Old Trafford thay Ruben Amorim.

Ở trận đấu mới nhất – vòng 26 Ngoại hạng Anh, ‘Quỷ đỏ’ hòa trên sân West Ham, với bàn thắng muộn của Sesko, theo phong cách ‘Fergie Time’.

Không có màn trình diễn tưng bừng như 4 trận toàn thắng trước đó (Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham), trên sân West Ham, MU chơi kém hẳn khi phải chơi 2 trận/tuần.

Với Carrick, khí thế trong phòng thay đồ MU tăng cao, gặt kết quả tốt, nhưng theo nguồn trên, lãnh đạo CLB không xem cựu danh thủ là ưu tiên cho ghế HLV trưởng dài hạn.

Trong khi nhiều người tin rằng, Carrick với DNA MU trong huyết quản, chính là lựa chọn phù hợp hơn cả, lãnh đạo CLB giữ nguyên quan điểm: đội cần một HLV tầm cỡ, giàu kinh nghiệm và có ‘thói quen’ chiến thắng.

Carrick sẽ khiến lãnh đạo MU đổi ý, bằng kết quả cụ thể vào cuối mùa? Ảnh: MUFCEDIT

Và do những ‘biến động’ nơi hậu trường – nhiều ứng viên rút lui, nên HLV Thomas Tuchel hiện là cái tên sáng giá nhất thay Carrick dẫn dắt MU vào hè này.

Nhà cầm quân người Đức từng mang về danh hiệu Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup cho Chelsea, có thể trở lại chinh chiến Ngoại hạng Anh, sau khi cùng tuyển Anh tham gia tranh tài kỳ World Cup 2026.

M.E.N cung cấp thông tin rõ hơn về ‘biến động’ trong danh sách ứng viên rút gọn của MU, như HLV Ancelotti không hứng thú đến Old Trafford, Luis Enrique có vẻ ở lại PSG, Pochettino không còn là lựa chọn ưa thích, trong khi Roberto de Zerbi vừa chia tay Marseille nhưng được cho chỉ muốn dẫn dắt Tottenham,…

Một điều đáng lưu ý, Thomas Tuchel từng nằm trong số các ứng viên được INEOS phỏng vấn, sau khi sa thải Erik ten Hag nhưng cuối cùng đã chọn Ruben Amorim.