Dưới đây là 5 chỉ dấu phản ánh tình trạng cơ thể khỏe mạnh và khả năng chống chịu tốt hơn trước bệnh tật:

Khả năng cầm nắm tốt hơn

Sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là lực nắm tay, được xem là một chỉ số đơn giản nhưng đáng tin cậy để đánh giá sức khỏe tổng thể. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy lực nắm tay càng mạnh thì nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân càng thấp.

Theo Pubmed, nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật theo dõi người trưởng thành đã chứng minh lực nắm tay thấp có liên quan rõ rệt đến nguy cơ tử vong cao hơn. Điều này phản ánh rằng sức mạnh cơ bắp gắn liền với khả năng vận động, chuyển hóa và sức khỏe tim mạch của cơ thể.

Vì vậy, cơ bắp khỏe mạnh thường là dấu hiệu của cơ thể còn nhiều “dự trữ sinh học”, giúp con người duy trì sức khỏe lâu dài.

Người sống thọ có khả năng cầm năng chắc chắn. Ảnh minh họa: Aboluowang

Ăn ngon miệng

Một đặc điểm khác thường thấy ở người sống thọ là hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Những người này thường có cảm giác ăn ngon miệng, ít gặp các vấn đề như đầy hơi, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Hệ tiêu hóa tốt giúp cơ thể hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng cần thiết, từ đó duy trì năng lượng, hỗ trợ miễn dịch và bảo vệ các cơ quan quan trọng. Đây cũng là nền tảng để cơ thể phục hồi tốt hơn khi gặp stress hoặc bệnh tật.

Ít tê tay chân

Tuần hoàn máu đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp oxy và dưỡng chất cho toàn bộ cơ thể. Ở người lớn tuổi, tình trạng tê tay chân hoặc lạnh đầu chi thường liên quan đến tuần hoàn kém hoặc các vấn đề mạch máu.

Ngược lại, nếu cơ thể ít gặp tình trạng tê bì tay chân, điều đó có thể cho thấy hệ thống mạch máu vẫn hoạt động hiệu quả, máu lưu thông ổn định và hệ thần kinh ngoại biên tương đối khỏe mạnh. Những yếu tố này giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim mạch.

Da đàn hồi tốt

Tình trạng của da cũng phản ánh mức độ lão hóa của cơ thể. Khi dùng tay ấn nhẹ lên da, nếu da nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, điều đó cho thấy cấu trúc mô và lượng collagen vẫn tương đối tốt.

Da có độ đàn hồi tốt thường gắn với quá trình lão hóa chậm hơn, đồng thời phản ánh tình trạng dinh dưỡng và tuần hoàn máu ổn định. Vì vậy, đây cũng được xem là một dấu hiệu gián tiếp cho thấy cơ thể đang duy trì trạng thái sinh lý khỏe mạnh.

Đùi, hông tương đối đầy đặn

Nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận kích thước vòng đùi và hông có liên quan đến nguy cơ tử vong. Một nghiên cứu tại Đan Mạch phát hiện những người có vòng đùi nhỏ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm cao hơn.

Các nghiên cứu khác dựa trên dữ liệu người trưởng thành tại Mỹ cũng cho thấy vòng đùi lớn hơn có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn.

Nguyên nhân có thể là vùng đùi và hông chứa nhiều cơ và mô mỡ có lợi cho chuyển hóa, giúp cơ thể dự trữ năng lượng và điều hòa quá trình trao đổi chất.