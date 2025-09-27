5 tân sinh viên nhận được học bổng 345 triệu đồng trong lễ khai giảng của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM gồm:

Phan Anh Khương - Khoa Công nghệ (ngành Công nghệ thông tin);

Trương Hữu Thành, Trần Gia Linh, Nguyễn Thị Thanh Lam - Khoa Truyền thông và Nghệ thuật Ứng dụng (Ngành Truyền thông đa phương tiện);

Nguyễn Trần Bảo Ngọc - Khoa Kinh doanh (Ngành Quản trị kinh doanh).

Đây là các thủ khoa, Á khoa và thí sinh đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đã trúng tuyển vào trường.

5 tân sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM nhận học bổng toàn khóa, tương đương 345 triệu đồng - học phí toàn khóa.

Bà Huỳnh Thúy Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM, cho hay việc trao học bổng là minh chứng cho cam kết đồng hành, khích lệ thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức và kiến tạo tương lai của nhà trường. Nhờ chính sách này, nhà trường đã tuyển chọn được nhiều học sinh ưu tú trên khắp cả nước.

Trong năm học này, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM tiếp tục dành hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ và khuyến khích các tài năng trẻ theo đuổi ước mơ đại học của học sinh.

Bà Phương nhắn nhủ tới các tân sinh viên rằng hãy sống và học tập hạnh phúc, hướng đến thành công; Kiên trì phát triển toàn diện, bởi thành công là kết quả của sự bền bỉ; Dũng cảm học hỏi từ thử thách, dám thử, dám sai để trưởng thành.