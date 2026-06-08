Cấp cứu sau bữa ăn đặc sản

Ngày 3/6, bà N.T.T (44 tuổi, Cẩm Khê, Phú Thọ) ăn cơm với tằm rang. Chỉ nửa giờ sau, người phụ nữ này bất ngờ xuất hiện tình trạng nổi mẩn ngứa toàn thân, đau bụng sau đó bắt đầu khó thở, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau xử trí ban đầu tại trạm y tế địa phương, bệnh nhân chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ). Thời điểm nhập viện, người phụ nữ này có ban sẩn ngứa rải rác toàn thân, da căng đỏ, cảm giác nuốt vướng và khó thở nhẹ.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là trường hợp phản vệ mức độ nặng sau ăn tằm. Nhờ được xử trí kịp thời, tình trạng dị ứng nhanh chóng thuyên giảm. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân ổn định và xuất viện.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể xuất hiện chỉ vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc hoặc nọc côn trùng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, tụt huyết áp, sốc phản vệ và nguy hiểm đến tính mạng.

Tằm là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng nhiều nguy cơ sốc phản vệ. Ảnh: H.Vi.

Các triệu chứng thường xuất hiện ngay hoặc vài giờ sau khi ăn như nổi mề đay, phát ban, ngứa toàn thân, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc khó thở. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp, suy hô hấp và sốc phản vệ.

3 lý do có thể gây sốc phản vệ

Theo bác sĩ Hoàng Sầm, Viện Y học Bản địa Việt Nam, các món ăn từ côn trùng như nhộng tằm, con tằm, đuông dừa... được nhiều người ưa thích và săn lùng vì lạ miệng và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ dị ứng nghiêm trọng, thậm chí sốc phản vệ.

Thứ nhất, hàm lượng đạm cao dễ kích hoạt phản ứng dị ứng

Tằm và nhộng tằm chứa lượng protein lớn. Với những người có cơ địa dị ứng hoặc từng mẫn cảm với thực phẩm lạ, các protein này có thể bị cơ thể nhận diện là tác nhân gây hại, kích hoạt phản ứng quá mẫn.

Thứ hai, nguy cơ nhiễm vi sinh vật và độc tố từ môi trường

Một số loại côn trùng có thể mang theo vi khuẩn, nấm hoặc bào tử nấm từ môi trường sống. Khi xâm nhập vào cơ thể người, các tác nhân này có thể sinh độc tố hoặc gây phản ứng bất lợi đối với hệ miễn dịch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ ngộ độc và dị ứng sau khi ăn các món từ côn trùng.

Thứ ba, côn trùng chết hoặc bảo quản không đúng cách có thể sinh độc tố

Theo bác sĩ Sầm, khi côn trùng chết, quá trình phân hủy sẽ bắt đầu diễn ra, làm biến đổi các thành phần dinh dưỡng và tạo ra những chất có thể gây hại cho sức khỏe. Với nhộng tằm, dấu hiệu nhận biết thực phẩm không còn an toàn là thân chuyển màu vàng nhạt hoặc thâm đen, các đốt rời rạc, không còn liên kết chắc chắn. Khi đó, lượng đạm đã bị phân giải, không còn giá trị dinh dưỡng mà có thể trở thành nguồn phát sinh độc tố.

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