Với chiến thắng này, nam sinh được trao giải thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) nếu em đi du học. Tuy nhiên, Bảo Khánh cho biết em chưa quyết định sẽ học trong hay ngoài nước.

“Chiến thắng của Bảo Khánh là nguồn động viên, truyền nguồn cảm hứng với các thế hệ học sinh, hướng tới việc học toàn diện, học đam mê, cố gắng trở thành những con người hiểu biết”, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam nói.