"Vang danh nghề cổ" là series tranh truyện độc đáo giới thiệu về các làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Với cách dẫn truyện nhẹ nhàng, từng tập sách Vang danh nghề cổ đưa độc giả ghé thăm các làng nghề truyền thống để khám phá không chỉ quy trình làm ra sản phẩm của làng nghề mà còn biết được sự tài hoa của nghệ nhân, hiểu được văn hóa, tín ngưỡng và tập tục vùng đất đó.

8 cuốn trong bộ sách Vang danh nghề cổ đã ra mắt độc giả gồm: Chạm bạc Đồng Xâm - gìn giữ tinh hoa, Làng mộc Chàng Sơn - nét chạm của thời gian, Nước mắm Phú Quốc - vị ngon đảo ngọc, Làng rèn Vân Chàng - lửa rèn còn mãi, Lãnh Mỹ A - Huyền thoại lụa, Làng gốm Bàu Trúc - đất vàng trên cánh đồng thiêng, Thúng chai Phú Mỹ - vươn khơi bám biển, Trống Đọi Tam - rền vang tiếng sấm.

Bộ sách "Chuyện hay sử Việt " gồm 10 cuốn của nhóm tác giả Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín.

Bộ sách Chuyện hay sử Việt đưa bạn đọc đi ngược dòng thời gian, thông qua những sự kiện hào hùng, câu chuyện về những nhân vật được ghi trong chính sử và cả các huyền tích, giai thoại lưu truyền trong dân gian. Bộ sách giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về chặng đường quá khứ mà ông cha ta đã đi qua và tăng thêm lòng tự hào dân tộc, thêm yêu lịch sử nước nhà.

Cuốn sách "Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình" kể về hành trình của chàng chiến sĩ trẻ Nguyễn Sỹ Công đến đất nước Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mang đến một hình ảnh hiện đại vô cùng tươi mới của người lính Việt Nam.

Mở ra một hành trình giàu tính trải nghiệm, Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình giúp ta khám phá vẻ đẹp bình dị và lắng đọng khi con người gắn bó với nhau bằng tình yêu thương cũng như ý nghĩa sâu sắc của từ “hòa bình”.

Kí họa trong chiến hào - Nhật kí chiến tranh của một người lính trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024). Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, những bức kí họa của Phạm Thanh Tâm là tư liệu hiếm hoi còn sót lại từ chiến trường.

Sống là tiểu thuyết bằng tranh do tác giả trẻ Hải Anh - người Pháp gốc Việt và Pauline Guitton - hoạ sĩ Pháp cùng sáng tác với lối kể chuyện độc đáo gồm hai tuyến thời gian độc lập và các nhân vật đan cài vào nhau một tinh tế. Tuyến thời gian thứ nhất là những câu chuyện người mẹ kể cho con gái về quãng thời gian bà sống, học tập và cống hiến trong chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Song song với đó là câu chuyện từ góc nhìn của người con gái, một thiếu nữ trẻ hiện đại đang cố gắng kết nối với mẹ và quá khứ, để hiểu thêm về mẹ mình và về cội nguồn.

Tác phẩm Tàn lửa là một series dài kỳ, khởi đầu từ một đồ án truyện tranh 40 trang. Nhờ lời khuyên của giáo viên và hứng thú mở rộng cốt truyện, Lilywiu đã phát triển Tàn lửa thành một series dài kỳ.

Bộ sách Comic kĩ năng sống - dành cho trẻ tiểu học ra đời với mong muốn truyền tải một cách dễ hiểu và gần gũi những kiến thức cơ bản về an toàn trong sinh hoạt hàng ngày ở nhà, ở trường, ở lớp, ở nơi vui chơi, nơi công cộng nói chung… cho bạn đọc nhỏ tuổi. Qua các nhóm chủ đề: Vui chơi an toàn, Ăn uống an toàn, Giao thông an toàn, Thân thể khỏe mạnh, bộ sách đã xây dựng hơn 60 tình huống thường gặp trong đời sống thực tế của trẻ em Việt Nam.

Chiếc xe buýt bay là tập truyện của tác giả Mai Chi do họa sĩ Huỳnh Long vẽ minh họa. Hành trình phiêu lưu vượt không gian, thời gian của cậu bé Khánh Cận cùng hai người bạn trên Chiếc xe buýt bay đã giúp các bạn nhỏ dần nhận ra hạnh phúc thực sự không nằm ở quá khứ xa xôi hay tương lai mơ hồ mà hiện diện ngay trong hiện tại, bên những người thân yêu.

"Nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ" có thể xem là nhật ký nghệ thuật mà tác giả Hiền Trang ghi chép lại từ những trải nghiệm và cảm nhận của mình trong lần vinh dự tham gia chương trình Viết văn Quốc tế (IWP).

Hành trình của Hiền Trang trong Nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ có thể xem là cuốn phim chậm, để cùng đối thoại với văn chương, nghệ thuật, suy nghĩ về mối quan hệ giữa văn chương, nghệ thuật với cuộc sống này. Nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ không phải là cuốn từ điển về ngôn ngữ hay văn chương, nghệ thuật mà là cuộc hành trình đãi chữ tìm văn của tác giả, truyền cảm hứng đến bạn đọc.

Tác phẩm "39 cuộc đối thoại tri thức" của tác giả Phan Đăng.

39 cuộc đối thoại tri thức là 39 cuộc phiêu lưu vào trong tâm trí của 39 nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động nghệ thuật, nhà nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối thoại mang đến tấm vé đặc biệt phiêu lưu vào tâm trí người khác, sống cùng những ý nghĩ, những bước chân, khám phá những con đường được định hình ở trong đầu người khác.