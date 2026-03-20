Thông tin từ nhà báo Arancha Rodriguez của đài COPE, thủ thành Thibaut Courtois dính chấn thương cơ đùi phải, sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng rưỡi.

Như vậy, Courtois chắc chắn sẽ vắng mặt ở các trận đấu quan trọng của Real Madrid, bao gồm đại chiến với Atletico vào cuối tuần này (3h ngày 23/3), cũng như 2 trận tứ kết Cúp C1 với Bayern Munich (8/4 và 16/4).

Thibaut Courtois dính chấn thương cơ đùi, phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần. Ảnh: RMFC

Thibaut Courtois gặp chấn thương ở trận Real Madrid 2-1 Man City tại Etihad. Anh phải rời sân ở giờ nghỉ giữa hiệp, nhường chỗ cho Andriy Lunin.

Việc mất thủ môn người Bỉ ở giai đoạn căng thẳng và mang tính sống còn của mùa giải, là tổn thất lớn cho Real Madrid. Thibaut Courtois đang có một chiến dịch rất hay, chứng minh rằng anh vẫn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Vẫn chưa rõ khi nào Thibaut Courtois sẽ hoàn toàn bình phục, trở lại trước khung gỗ Real Madrid. Tuy nhiên, việc anh có ra sân thêm trận nào ở Champions League, phụ thuộc vào kết quả của đoàn quân Arbeloa với ‘Hùm xám’ bóng đá Đức. Người ta cũng hoài nghi khả năng tái xuất của Courtois tại La Liga ở phần còn lại của chiến dịch.

Vận rủi của Courtois sẽ là cơ hội cho thủ thành Andriy Lunin chứng tỏ khả năng và bản lĩnh ở những trận đấu quan trọng phía trước của Real Madrid.

Trên thực tế, Lunin là nhân tố chủ chốt (cũng thay Courtois bị chấn thương nặng), giúp Real Madrid giành chức vô địch La Liga và Champions League năm 2024.