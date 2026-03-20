Nỗi lo không Courtois

Tin xấu với Real Madrid ngay trước thềm trận derby với Atletico (3h00 ngày 23/3): Thibaut Courtois bị rách cơ thẳng trước của cơ tứ đầu đùi phải, và có thể phải nghỉ thi đấu 1 tháng rưỡi.

Những cơn đau mà Courtois cảm nhận trong lúc khởi động trước trận lượt về vòng 1/8 trên sân của Man City hóa ra là chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu, theo đánh giá sơ bộ của Real Madrid.

Courtois phải nghỉ một tháng rưỡi. Ảnh: Diario AS

Anh cảm thấy đau ở đùi phải khi chuẩn bị thi đấu, nhưng vẫn nghĩ mình có thể ra sân. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giữa hiệp, anh phải ở lại phòng thay đồ và Andriy Lunin vào thay.

Ban đầu, Real Madrid cho biết thủ môn người Bỉ chỉ bị quá tải ở cơ khép phải, và tình hình không quá đáng lo sau các kiểm tra sơ bộ.

Dù gặp vấn đề, Courtois vẫn có 4 pha cứu thua trong hiệp 1 ở Etihad, trong đó có một tình huống đặc biệt xuất sắc. Phút 26, Erling Haaland dứt điểm cận thành sau đường chọc khe của Doku, nhưng Courtois thực hiện phản xạ tuyệt vời để cản phá bằng chân.

Anh giúp Real Madrid đứng vững trước sức ép lớn từ đội bóng của Pep Guardiola trong giai đoạn đầu trận.

Chính sự xuất sắc này khiến kế hoạch của đội bóng Anh phá sản, mở đường cho chiến thắng 2-1 của “Los Blancos” – với cú đúp của Vinicius Junior.

Khi đó, tình hình chưa có vẻ nghiêm trọng, như lời Alvaro Arbeloa chia sẻ sau trận: “Courtois có chút khó chịu. Cậu ấy muốn tiếp tục thi đấu, nhưng chúng tôi không cần mạo hiểm vì chỉ còn 4 ngày nữa là một trận chung kết khác, trận derby rất quan trọng”.

Real Madrid sẽ rất nhớ Courtois. Ảnh: Diario AS

Trận chung kết mà Arbeloa nhắc đến là derby Madrid với Atletico Madrid tại Bernabeu, cuộc chiến quyết định đến cơ hội đua vô địch La Liga với Barcelona – khi Real Madrid đang kém 4 điểm.

Giá trị của Courtois

Đội ngũ y tế của Real Madrid đã chờ khoảng 36 giờ để đánh giá chính xác mức độ chấn thương và tiến hành kiểm tra vào hôm qua (19/3). Kết quả cho thấy Courtois bị rách cơ ở mức nghiêm trọng.

Không chỉ vắng mặt ở derby, mà thủ thành 33 tuổi này phải làm khán giả trong hai trận tứ kết Champions League – nơi Real Madrid đối đầu Bayern Munich.

Các trận tứ kết Champions League diễn ra đầu tháng sau, sau kỳ nghỉ quốc tế. Đây thực sự là vấn đề lớn với Real Madrid, khi Bayern Munich có chất lượng cao và được xem là ứng viên cho danh hiệu vô địch.

Gã khổng lồ bóng đá Đức ghi 32 bàn tại Champions League mùa này, chỉ sau PSG (34 bàn). Họ dẫn đầu giải đấu về số bàn thắng trong vòng cấm – lên đến 29 bàn. Ngoài ra, cả 10 bàn của Harry Kane tại sân chơi châu Âu đều diễn ra trong khu vực 16m50.

Tầm quan trọng của Courtois với Real Madrid là không phải bàn cãi, ngay cả thời điểm đội bóng lận đận dưới thời Xabi Alonso hay Arbeloa.

Courtois là thủ môn xuất sắc nhất Champions League tính đến trước tứ kết. Ảnh: EFE

Courtois có 56 pha cứu thua tại Champions League, chỉ sau Haikin (68) của hiện tượng Bodo/Glimt, đội vừa dừng bước khi thua Sporting Lisbon 0-5.

Không chỉ vậy, Courtois còn là nhân tố triển khai bóng quan trọng của Real Madrid. Anh dâng cao hơn so với các mùa giải trước, đồng thời thực hiện 2 pha kiến tạo ở Champions League.

Đường chuyền thành bàn mới nhất của anh dành cho Federico Valverde trong trận lượt đi vòng 1/8, dẫn đến pha mở tỷ số và Man City sụp đổ tại Bernabeu. Anh hiện là thủ môn giữ kỷ lục trong lịch sử Champions League với 3 kiến tạo.

Jude Bellingham đang trở lại để tăng cường giải pháp tuyến giữa cũng như tấn công, nhưng với việc Courtois chỉ có thể bình phục sớm nhất từ vòng bán kết Champions League, tham vọng của Real Madrid đang chịu thách thức.