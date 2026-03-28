Jannik Sinner đang tiến gần cột mốc lịch sử tại Miami Open sau chiến thắng ấn tượng trước Alexander Zverev ở bán kết.

Sinner duy trì phong độ cao - Ảnh: ATP Tour

Tay vợt người Ý thắng 6-3, 7-6(4), qua đó nâng chuỗi thắng tại hệ thống ATP Masters 1000 lên 16 trận liên tiếp, cùng 32 set thắng liên tục đầy thuyết phục.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ tư liên tiếp Sinner góp mặt ở chung kết Miami Open, đồng thời là trận chung kết thứ ba liên tiếp của anh tại các giải Masters 1000 – minh chứng cho sự ổn định và đẳng cấp vượt trội.

Đối thủ của Sinner trong trận tranh ngôi vô địch là Jiri Lehecka, tay vợt lần đầu góp mặt ở một chung kết Masters 1000. Với thành tích đối đầu 3-0, Sinner rõ ràng đang chiếm ưu thế lớn trước giờ bóng lăn.

Tay vợt người Italia liên tiếp xác lập những cột mốc mới - Ảnh: ATP Tour

Nếu đăng quang, Sinner sẽ trở thành tay vợt đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017 hoàn tất “Sunshine Double”.

Không chỉ vậy, Sinner còn rút ngắn khoảng cách đáng kể với Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP, mở ra cuộc cạnh tranh số 1 thế giới đầy kịch tính.