Trận chung kết Miami Open chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa Aryna Sabalenka và Coco Gauff, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Sabalenka giành chiến thắng 6-2, 4-6, 6-3 sau hơn hai giờ thi đấu căng thẳng.

Ngay từ set 1, Sabalenka cho thấy sự vượt trội khi sớm giành break và liên tục gây áp lực khiến Gauff mắc nhiều sai lầm. Tay vợt người Mỹ để thua nhanh 2-6 chỉ sau 37 phút.

Sang set 2, Gauff vùng lên mạnh mẽ. Cô tận dụng tốt những sai lầm của Sabalenka ở game bản lề để giành chiến thắng 6-4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Tuy nhiên, Sabalenka nhanh chóng lấy lại thế trận trong set 3 khi giành break ngay game đầu. Tay vợt số 1 thế giới kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, không cho Gauff cơ hội lật ngược tình thế và kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 6-3.

Danh hiệu này khẳng định vị thế số một của Sabalenka, trong khi Gauff thêm một lần lỡ hẹn với ngôi vương Miami Open.