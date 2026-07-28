Động thái này không chỉ mở rộng sức ảnh hưởng của Moonshot AI trong hệ sinh thái AI mã nguồn mở toàn cầu, mà còn diễn ra đúng thời điểm Mỹ ngày càng lo ngại trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp AI Trung Quốc.

Việc mở mã nguồn được kỳ vọng sẽ giúp Kimi K3 của Moonshot AI nhanh chóng tiếp cận lượng lớn người dùng và nhà phát triển. Ảnh: Bloomberg

Theo kế hoạch, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh sẽ công bố bộ trọng số của Kimi K3 vào thứ Hai. Đây là thành phần cốt lõi quyết định cách một mô hình AI xử lý dữ liệu và tạo ra câu trả lời. Khi thành phần này được công khai, các nhà phát triển trên toàn thế giới có thể tự do tải xuống, điều chỉnh, triển khai và vận hành mô hình trên hạ tầng riêng của mình, mà không phụ thuộc vào Moonshot AI.

Việc mở mã nguồn được kỳ vọng sẽ giúp Kimi K3 nhanh chóng tiếp cận lượng lớn người dùng và nhà phát triển, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trước các hệ thống AI thương mại khép kín đến từ Mỹ.

Chiến lược mở của Moonshot AI nhằm cạnh tranh trực diện với các “ông lớn” Mỹ

Nhà sáng lập Moonshot AI, Yang Zhilin, nhiều lần khẳng định công ty muốn thu hút người dùng bằng cách theo đuổi triết lý cởi mở hơn so với các đối thủ Mỹ. Trong khi những mô hình hàng đầu như GPT của OpenAI hay Claude của Anthropic chủ yếu được cung cấp dưới dạng dịch vụ thương mại, Moonshot lựa chọn hướng đi cho phép cộng đồng tiếp cận và phát triển trên nền tảng của mình.

Chiến lược này được đánh giá có thể giúp Kimi K3 mở rộng hệ sinh thái nhanh chóng, bởi các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và lập trình viên có thể tùy biến mô hình theo nhu cầu riêng mà không phải xây dựng AI từ đầu.

Việc công bố trọng số cũng được xem là bước đi quan trọng nhằm gia tăng sức ảnh hưởng của Moonshot trong cộng đồng AI mã nguồn mở, lĩnh vực đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Trung Quốc và Mỹ.

Ngay khi Moonshot AI lần đầu giới thiệu Kimi K3 cùng các kết quả thử nghiệm hiệu năng, thị trường công nghệ đã phản ứng mạnh. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp liên quan đến AI đồng loạt giảm khi giới đầu tư nhận thấy khoảng cách công nghệ giữa các mô hình AI Trung Quốc và những tên tuổi dẫn đầu của Mỹ như OpenAI hay Anthropic đang nhanh chóng thu hẹp.

Nhiều chuyên gia ví sự xuất hiện của Kimi K3 với thời điểm DeepSeek tạo nên cơn địa chấn hồi đầu năm 2025. Cả hai đều cho thấy các công ty Trung Quốc có thể phát triển những mô hình AI có năng lực cạnh tranh cao, dù sở hữu ngân sách hạn chế hơn và ít được tiếp cận các bộ xử lý AI tiên tiến của Nvidia so với các đối thủ Mỹ.

Điều này làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả đầu tư trong ngành AI, khi những mô hình có chi phí phát triển thấp hơn vẫn đạt được kết quả tiệm cận các hệ thống hàng đầu thế giới.

Làn sóng AI mã nguồn mở Trung Quốc tiếp tục tăng tốc

Việc Kimi K3 được mở cho tải xuống dự báo sẽ mang lại lợi ích lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chuyên lưu trữ và vận hành các mô hình AI mã nguồn mở.

Trong thời gian gần đây, các mô hình AI do Trung Quốc phát triển đang ngày càng phổ biến trên thị trường quốc tế. Điểm hấp dẫn lớn nhất nằm ở chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể, nhưng vẫn mang lại hiệu năng được đánh giá đủ sức cạnh tranh với nhiều sản phẩm đến từ Mỹ.

Không chỉ DeepSeek, Moonshot AI cũng đang nhanh chóng tận dụng xu hướng này để mở rộng thị phần toàn cầu, đặc biệt trong nhóm doanh nghiệp và lập trình viên ưu tiên các giải pháp linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

Theo Bloomberg News, doanh số bán hàng hằng ngày của Moonshot AI đã tăng ít nhất gấp sáu lần, kể từ khi Kimi K3 ra mắt.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này đang tạo nền tảng cho startup Bắc Kinh chuẩn bị bước vào vòng gọi vốn mới, với mục tiêu đạt mức định giá khoảng 50 tỷ USD. Song song đó, công ty cũng được cho là đang xúc tiến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong ngay trong năm nay nếu điều kiện thị trường thuận lợi.

Nếu thành công, Moonshot AI sẽ trở thành một trong những startup AI giá trị nhất châu Á.

Sự phát triển nhanh chóng của Moonshot AI cũng khiến công ty trở thành một phần trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tuần trước, một quan chức Nhà Trắng cáo buộc Moonshot đã sử dụng các chip Nvidia thuộc diện bị hạn chế xuất khẩu để huấn luyện Kimi K3. Đồng thời, phía Mỹ cũng nhắc lại cáo buộc về hành vi "distillation" – phương pháp bị cho là khai thác trái phép đầu ra của các mô hình AI hàng đầu nhằm cải thiện hiệu năng cho mô hình riêng.

Đến nay, Moonshot AI vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các cáo buộc này.

(Theo Bloomberg, Business Times)